Moleküler biyoloji ve genetik bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Moleküler biyoloji ve genetik bölümünün temeli amacı, canlılara ait molekülleri ve bu moleküllerin mekanizmalarını araştırmaktır. Peki, moleküler biyoloji ve genetik bölümü kaç yıllıktır? Moleküler biyoloji ve genetik bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…
Moleküler biyoloji ve genetik bölümü nedir?
Moleküler biyoloji ve genetik, hücrenin temel fonksiyonlarını moleküler düzeyde araştıran, canlıları oluşturan biyomoleküllerin yapılarını, işlevlerini ve genetik bilgilerinin nasıl aktarıldığını inceleyen bir bilim dalıdır.
Moleküler biyoloji ve genetik bölümü kaç yıllıktır?
Moleküler biyoloji ve genetik bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır.
Moleküler biyoloji ve genetik bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Moleküler biyoloji ve genetik bölümü, sayısal puan türü ile öğrenci alır.
Moleküler biyoloji ve genetik bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Moleküler biyoloji ve genetik bölümü, üniversitelere göre değişkenlik göstermekle birlikte; fen-edebiyat fakültesi, fen fakültesi, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi bünyesinde yer alır.