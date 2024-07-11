Mor şifa: Kara mürverin sağlığa faydaları
Bilimsel adı "Sambucus nigra" olan bir çalı türünün parlak, yuvarlak, koyu mor meyveleridir. Kara mürver genellikle reçel, pekmez, marmelat ve çay yapımında kullanılır. Peki, kara mürver nerede yetişir? Kara mürverin faydaları nelerdir? İşte detaylar...
Kara mürver
Zengin vitamin ve mineral içeriği ile bilinin kara mürver, özellikle A,B ve C vitaminleri ile kalsiyum ve demir bakımından zengindir. Kara mürverin üzüme benzeyen salkım şeklinde mor parlak meyveleri bulunur ve ekşi bir tada sahiptir.
Kara mürver nerede yetişir?
Kara mürver, Türkiye'de özellikle Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde daha fazla yaygındır. Dünyada ise çoğunlukla Afrika’nın kuzeyinde, Asya ve Avrupa topraklarında yetişir.
Kara mürverin faydaları nelerdir?
Kara mürver, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini açısından zengindir. Bu nedenle soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı direnci artırır.
Baş ağrısı, sinüzit, bronşit ve romatizma gibi rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olur.
Vücuttan toksinleri arındırır.
Cilt hücrelerini yeniler.
Kalp sağlığını destekler.
Kan basıncını düzenler.
Sindirim fonksiyonlarını düzenler.
Kabızlığı önler.
Özellikle yaşlılık döneminde görülen Alzheimer hastalığı riskini azaltır.
Kara mürver diğer birçok meyveye oranla daha daha yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu özelliği sayesinde kanser gelişme riskini azaltır.