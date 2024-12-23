MÜGE ANLI CANLI İZLE- 23 Aralık 2024 ATV canlı yayın linki

17. sezonunda hız kesmeden devam eden Müge Anlı İle Tatlı Sert, ATV ekranında hafta için her gün izleyiciler ile buluşuyor. Cuma günü bir süredir haber alınamayan 76 yaşındaki Mustafa Arslan’ın donarak ölmesi herkesi hayrete düşürmüştü.