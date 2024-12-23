MÜGE ANLI CANLI İZLE- 23 Aralık 2024 ATV canlı yayın linki
Hafta içi her sabah izleyicilerle buluşan Müge Anlı Tatlı Sert, yeni bölümüyle Pazartesi günü bir kez daha karşımıza çıkıyor. İşte Müge Anlı 23 Aralık canlı izleme, ATV canlı yayın linki…
Türkiye’nin en çok izlenen gündüz kuşaklarından Müge Anlı, ilginç konular ve olaylarla gündemi belirliyor, gizemli olayların pek çoğunu çözüyor.
17. sezonunda hız kesmeden devam eden Müge Anlı İle Tatlı Sert, ATV ekranında hafta için her gün izleyiciler ile buluşuyor. Cuma günü bir süredir haber alınamayan 76 yaşındaki Mustafa Arslan’ın donarak ölmesi herkesi hayrete düşürmüştü.
Yaşlı adamın yakınları, Müge Anlı'nın kapısını çaldı endişe içinde Arslan'ın bulunmasını istedi. Mustafa Arslan, 5 Aralık Perşembe Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolmuştu. Ancak Arslan’ın Alzheimer hastası olduğu ve kaybolmadan son gününde annesinin mezarına gittiği iddia edilmişti.