Murat Övüç’ten oğlunun düğününde şov! Kilo kilo altın taktı, deste deste para saçtı
Daha önce oğlunun nişanında taktığı takılarla gündeme gelen Murat Övüç, benzer senaryoyu bu kez de düğünde gösterdi. Sanatçı ve fenomen Murat Övüç, oğlu Burakcan’ın düğününde bir kez daha kesenin ağzını açtı.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, oğlunu evlendirdi. Övüç ailesinin mutlu gününde sanatçı Murat Övüç, gelinini adeta altına boğdu!
Sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda sanatçı olan Murat Övüç, oğlu Burak Övüç’ün düğününe damga vurdu.
Sosyal medyada ilginç videolarıyla tanıdığımız, abartılı makyajlarıyla eleştirilerin odağındaki isimlerden biri olan Övüç, bu kez oğlunun düğününde boy gösterdi.