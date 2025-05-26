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  4. Murat Övüç’ten oğlunun düğününde şov! Kilo kilo altın taktı, deste deste para saçtı

Murat Övüç’ten oğlunun düğününde şov! Kilo kilo altın taktı, deste deste para saçtı

Daha önce oğlunun nişanında taktığı takılarla gündeme gelen Murat Övüç, benzer senaryoyu bu kez de düğünde gösterdi. Sanatçı ve fenomen Murat Övüç, oğlu Burakcan’ın düğününde bir kez daha kesenin ağzını açtı.

Murat Övüç’ten oğlunun düğününde şov! Kilo kilo altın taktı, deste deste para saçtı - Sayfa 1

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, oğlunu evlendirdi. Övüç ailesinin mutlu gününde sanatçı Murat Övüç, gelinini adeta altına boğdu!

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Murat Övüç’ten oğlunun düğününde şov! Kilo kilo altın taktı, deste deste para saçtı - Sayfa 2

Sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda sanatçı olan Murat Övüç, oğlu Burak Övüç’ün düğününe damga vurdu.

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Murat Övüç’ten oğlunun düğününde şov! Kilo kilo altın taktı, deste deste para saçtı - Sayfa 3

Sosyal medyada ilginç videolarıyla tanıdığımız, abartılı makyajlarıyla eleştirilerin odağındaki isimlerden biri olan Övüç, bu kez oğlunun düğününde boy gösterdi.

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Murat Övüç’ten oğlunun düğününde şov! Kilo kilo altın taktı, deste deste para saçtı - Sayfa 4

Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tartışma yaratan fenomen Övüç, geçtiğimiz aylarda “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” soruşturması nedeniyle hapis cezası alma durumuyla gündeme gelmişti.

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