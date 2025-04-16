Mutfak dolaplarındaki yağ lekelerine savaş açıldı: Ev hanımlarının yeni silahı karbonat!

KİMYASAL TEMİZLEYİCİLERE VEDA, DOĞAL ÇÖZÜMLERE MERHABA

Kimyasal içerikli temizleyicilerin hem sağlığa zararlı olması hem de dolap yüzeylerine zarar verebilmesi, ev hanımlarını doğal çözümlere yöneltiyor. İşte tam bu noktada, mutfakların vazgeçilmezi karbonat devreye giriyor.