Mutfak dolaplarındaki yağ lekelerine savaş açıldı: Ev hanımlarının yeni silahı karbonat!
Mutfak dolaplarındaki inatçı yağ lekeleri, özellikle yoğun yemek pişirilen evlerde, adeta bir kabusa dönüşebiliyor. Ancak artık endişelenmeye gerek yok. Ev hanımlarının yeni gözdesi karbonat, yağ lekelerine karşı adeta bir süper kahraman gibi savaşıyor. Peki, karbonatın sırrı nedir? Karbonat, mutfak dolaplarının temizliğinde nasıl uygulanır? Detaylar haberimizde…
KİMYASAL TEMİZLEYİCİLERE VEDA, DOĞAL ÇÖZÜMLERE MERHABA
Kimyasal içerikli temizleyicilerin hem sağlığa zararlı olması hem de dolap yüzeylerine zarar verebilmesi, ev hanımlarını doğal çözümlere yöneltiyor. İşte tam bu noktada, mutfakların vazgeçilmezi karbonat devreye giriyor.
KARBONATIN SIRRI NEDİR?
Karbonat, alkali özelliği sayesinde yağları çözerek yüzeylerden kolayca ayrılmasını sağlıyor. Ayrıca, doğal bir aşındırıcı olduğu için yüzeyleri çizmeden temizliyor.
KARBONAT DOLAPLARIN TEMİZLİĞİ İÇİN NASIL UYGULANIR?
Karbonatı suyla karıştırarak macun kıvamına getirin ve yağlı bölgelere uygulayın. Birkaç dakika bekledikten sonra nemli bir bezle silin. İşte bu kadar! Mutfak dolaplarınız pırıl pırıl olacak.