Mutfaktaki balık kokusunu anında yok ediyor ; Karadenizli kadınlar bunu hiç söylememişti
Karadeniz’e özgü olan balık yemeği pişirirken kokmasını önlemek için uygulamanız gereken çok basit bir sır var
Palamut, levrek, çipura, hamsi ya da barbun evde balık pişirmek biraz zahmetli olabilir. Etrafa sinen kokuyu temizlemek ev hanımları için uğraştırıcı olabiliyor. Fakat Karadenizli kadınların sakladığı bu yöntemler mutfaktaki balık kokusuna veda edeceksiniz.
BALIK KOKUSUNU YOK EDİYOR
Mutfakta balık kokusu olmasını istemiyorsanız defneyaprağı kullanmalısınız. Evet defneyaprağı sadece balık kokusunu değil birçok kötü kokuyu yok ediyor.
Defneyaprağı kullanarak bakliyatların nemlenmesini ve küflenmesini de önleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bakliyatları sakladığınız kavanozun içerisine bir iki adet defneyaprağı atmak. Bu sayede koku ve küf sonsuza dek yok olacak.
BALIK KOKUSUNU ÖNLEMENİN BASİT 10 YOLU
boyner.com.tr’de balık kokusuna karşı etkili olan püf noktalara yer verildi. İşte balık kokusun önleyen 10 yöntem: