  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Mutfaktaki balık kokusunu anında yok ediyor ; Karadenizli kadınlar bunu hiç söylememişti

Mutfaktaki balık kokusunu anında yok ediyor ; Karadenizli kadınlar bunu hiç söylememişti

Karadeniz’e özgü olan balık yemeği pişirirken kokmasını önlemek için uygulamanız gereken çok basit bir sır var

Mutfaktaki balık kokusunu anında yok ediyor ; Karadenizli kadınlar bunu hiç söylememişti - Sayfa 1

Palamut, levrek, çipura, hamsi ya da barbun evde balık pişirmek biraz zahmetli olabilir. Etrafa sinen kokuyu temizlemek ev hanımları için uğraştırıcı olabiliyor. Fakat Karadenizli kadınların sakladığı bu yöntemler mutfaktaki balık kokusuna veda edeceksiniz.

1 | 17
Mutfaktaki balık kokusunu anında yok ediyor ; Karadenizli kadınlar bunu hiç söylememişti - Sayfa 2

BALIK KOKUSUNU YOK EDİYOR

Mutfakta balık kokusu olmasını istemiyorsanız defneyaprağı kullanmalısınız. Evet defneyaprağı sadece balık kokusunu değil birçok kötü kokuyu yok ediyor.

2 | 17
Mutfaktaki balık kokusunu anında yok ediyor ; Karadenizli kadınlar bunu hiç söylememişti - Sayfa 3

Defneyaprağı kullanarak bakliyatların nemlenmesini ve küflenmesini de önleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bakliyatları sakladığınız kavanozun içerisine bir iki adet defneyaprağı atmak. Bu sayede koku ve küf sonsuza dek yok olacak.

3 | 17
Mutfaktaki balık kokusunu anında yok ediyor ; Karadenizli kadınlar bunu hiç söylememişti - Sayfa 4

BALIK KOKUSUNU ÖNLEMENİN BASİT 10 YOLU

boyner.com.tr’de balık kokusuna karşı etkili olan püf noktalara yer verildi. İşte balık kokusun önleyen 10 yöntem:

4 | 17