Nane ailesinden bir mucize: Biberiye yağı

-Biberiye yağı, iltihap önleyici özelliklere sahip olduğu için kafa derisindeki serbest radikal hasarını ve tahrişi önler.

-Biberiye yağını Hindistan cevizi yağı ya da jojoba yağı gibi nemlendirme özelliği olan yağlarla birleştirerek kullanıldığında saçı iki kat fazla nemlendirir.