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Nane ailesinden bir mucize: Biberiye yağı

Biberiye, Akdeniz bölgesine özgü, yaprak dökmeyen; iğne yapraklı ve nane familyasından bir bitkidir. Biberiye yağı ise, biberiye bitkisinin özünden elde edilen bir yağdır. Kurutulmuş hali yiyecek ve içeceklerde kullanılan biberiyenin yağı ise saç ve cilt için oldukça faydalıdır. Ayrıca, biberiye yağını kendinizde yapabilirsiniz. Peki, biberiye yağının saç ve cilde faydaları nelerdir? Biberiye yağı nasıl yapılır? İşte, biberiye yağına dair detaylar…

Nane ailesinden bir mucize: Biberiye yağı - Sayfa 1

BİBERİYE YAĞI NEDİR?

Hem cilt görünümüne hem de saç sağlığına sunduğu faydalarla öne çıkan biberiye yağı, biberiye bitkisinin yapraklarından distilasyon yöntemiyle elde edilen uçucu bir yağdır.

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Nane ailesinden bir mucize: Biberiye yağı - Sayfa 2

BİBERİYE YAĞI NASIL KULLANILIR?

Biberiye yağını hazır aldıysanız zeytinyağı, badem yağı, üzüm çekirdeği yağı gibi bitkisel bir yağ ile seyreltmelisiniz.

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Nane ailesinden bir mucize: Biberiye yağı - Sayfa 3

BİBERİYE YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

-Biberiye yağı, saç köklerine kan akışının iletilmesine yardımcı olan kafa derisindeki dolaşımı uyarır. Bu nedenle biberiye yağı saçların daha canlı olmasına destek verir.

 -Biberiye yağı saçın uzama süresini hızlandırır.

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Nane ailesinden bir mucize: Biberiye yağı - Sayfa 4

-Biberiye yağı, iltihap önleyici özelliklere sahip olduğu için kafa derisindeki serbest radikal hasarını ve tahrişi önler.

 -Biberiye yağını Hindistan cevizi yağı ya da jojoba yağı gibi nemlendirme özelliği olan yağlarla birleştirerek kullanıldığında saçı iki kat fazla nemlendirir.

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