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  4. Ne karbonat ne de kimyon. Kuru fasulyenin tüm gazını alan doğal yöntem

Ne karbonat ne de kimyon. Kuru fasulyenin tüm gazını alan doğal yöntem

Ramazan ayında kuru fasulyenin gazıyla mağdur olmamak için karbonat ve kimyon haricinde uygulayabileceğiniz doğal püf nokta.

Ne karbonat ne de kimyon. Kuru fasulyenin tüm gazını alan doğal yöntem - Sayfa 1

Zengin besin değeriyle bilinen kuru fasulye bünyesinde yoğun protein bulundurur. Pirinç pilavı ya da etli bulgur pilavıyla servis edildiğinde ise çok daha lezzetli oluyor.

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Ne karbonat ne de kimyon. Kuru fasulyenin tüm gazını alan doğal yöntem - Sayfa 2

Erzurum’un İspir ilçesinde elde edilen lezzetli fasulyelerle hazırlanan kuru fasulyeyi gazdan kurtulmak için karbonat ve kimyon haricinde de bazı püf noktalar var.

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Ne karbonat ne de kimyon. Kuru fasulyenin tüm gazını alan doğal yöntem - Sayfa 3

Üstelik bu sayede vücutta asla gaz olmadığı gibi hazmı da kolaylaştırıyor. Kuru fasulyeye lezzet ve besin değeri katan bir diğer unsur da kırmızı ettir. Öyleyse geçelim lezzetli tarifimize. Fakat bu tarif etsiz olacak.

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Ne karbonat ne de kimyon. Kuru fasulyenin tüm gazını alan doğal yöntem - Sayfa 4

ASLA DAĞILMAYAN VE GAZ YAPMAYAN KURU FASULYE

Dağılmayan kuru fasulye: Kuru fasulyenin gaz yapmaması için karbonat ve kimyona alternatif olarak şunu yapabilirsiniz; Pişirmeden önce ıslatma suyunu dökün. Islatma suyunu yenilediğinizde kuru fasulye nişastasını da salarak atacaktır.

 

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