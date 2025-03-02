Ne karbonat ne de kimyon. Kuru fasulyenin tüm gazını alan doğal yöntem
Ramazan ayında kuru fasulyenin gazıyla mağdur olmamak için karbonat ve kimyon haricinde uygulayabileceğiniz doğal püf nokta.
Zengin besin değeriyle bilinen kuru fasulye bünyesinde yoğun protein bulundurur. Pirinç pilavı ya da etli bulgur pilavıyla servis edildiğinde ise çok daha lezzetli oluyor.
Erzurum’un İspir ilçesinde elde edilen lezzetli fasulyelerle hazırlanan kuru fasulyeyi gazdan kurtulmak için karbonat ve kimyon haricinde de bazı püf noktalar var.
Üstelik bu sayede vücutta asla gaz olmadığı gibi hazmı da kolaylaştırıyor. Kuru fasulyeye lezzet ve besin değeri katan bir diğer unsur da kırmızı ettir. Öyleyse geçelim lezzetli tarifimize. Fakat bu tarif etsiz olacak.