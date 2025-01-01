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  4. Ne koku ne de donma testi ; Gerçek zeytinyağını anlamanın tek yoluymuş

Ne koku ne de donma testi ; Gerçek zeytinyağını anlamanın tek yoluymuş

Sahte zeytinyağı piyasada oldukça çoğaldı. Bu da vatandaşın hem cebine hem de sağlığına zarar

Ne koku ne de donma testi ; Gerçek zeytinyağını anlamanın tek yoluymuş - Sayfa 1

Son günlerde bakanlık sahte zeytinyağı satışı yapan markaları tek tek ifşa etti. Her ne kadar hileleri ortaya çıksa da utanmadan bu işi yapmaya devam edenler var.

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Ne koku ne de donma testi ; Gerçek zeytinyağını anlamanın tek yoluymuş - Sayfa 2

Sahte zeytinyağındaki en büyük tehlike ise insan sağlığına olan zararı. Sahte zeytinyağını gerçeğinden ayırt etmek için ise koku ve donma testinden başka testler de yapabilirsiniz.

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Ne koku ne de donma testi ; Gerçek zeytinyağını anlamanın tek yoluymuş - Sayfa 3

nefisyemektarifleri.com’daki bilgiye göre hakiki zeytinyağını normal zeytinyağından ayıran en belirgin özelliklerden birisi de ağızda bıraktığı tattır.

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Ne koku ne de donma testi ; Gerçek zeytinyağını anlamanın tek yoluymuş - Sayfa 4

SAHTE ZEYTİNYAĞI ANINDA BELLİ OLUYOR

Bir çay bardağı içerisine eşit oranlarda doldurduğunuz su ve zeytinyağı arasında eğer üste çıkan zeytinyağı oluyorsa, hakiki bir yağdır.

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