Ne koku ne de donma testi ; Gerçek zeytinyağını anlamanın tek yoluymuş
Sahte zeytinyağı piyasada oldukça çoğaldı. Bu da vatandaşın hem cebine hem de sağlığına zarar
Son günlerde bakanlık sahte zeytinyağı satışı yapan markaları tek tek ifşa etti. Her ne kadar hileleri ortaya çıksa da utanmadan bu işi yapmaya devam edenler var.
Sahte zeytinyağındaki en büyük tehlike ise insan sağlığına olan zararı. Sahte zeytinyağını gerçeğinden ayırt etmek için ise koku ve donma testinden başka testler de yapabilirsiniz.
nefisyemektarifleri.com’daki bilgiye göre hakiki zeytinyağını normal zeytinyağından ayıran en belirgin özelliklerden birisi de ağızda bıraktığı tattır.