Ne nem kalıyor ne küf: Çamaşırları odada kurutuyorsanız bunları mutlaka yapın; misler gibi kokuyor
Çamaşırları özellikle kış aylarında ev içerisinde kurutuyorsanız nem ve küf problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Temizlik uzmanları, kapalı alanlarda kurutulan çamaşırların kokmasını önleyen püf noktaları açıkladı.
Kalabalık aileler özellikle gün içerisinde birden fazla çamaşır makinesi çalıştırabiliyor. Yazın balkon veya cam önlerini asılarak kısa sürede kurutulan giysiler, kışın çoğunlukla evin içerisinde kurutuluyor. Bulunduğunuz ortam eğer sıcaksa birkaç saat içinde çamaşırların kuruduğunu görmek mümkün.
Fakat bu yöntemle çamaşırlarını kurutanların ortak bir sorunu var. Özellikle kışın ev içerisinde havalandırma daha az yapıldığı için, odada kurutulan çamaşırların küf ve nem kokma durumu sık sık karşılaşılan bir şey. Ancak temizlik uzmanları bunun önüne geçmek için bazı püf noktaları paylaştı.
Sophie Liard isimli uzman, "Acele etmeyin." diyerek tavsiyelerine başladı. Kıyafetlerin düzgün şekilde kuruması ve ferah kokması için zaman tanımanın çok önemli olduğunu vurgulayan Liard, önerilerine şöyle devam etti: