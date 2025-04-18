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Ne nem kalıyor ne küf: Çamaşırları odada kurutuyorsanız bunları mutlaka yapın; misler gibi kokuyor

Çamaşırları özellikle kış aylarında ev içerisinde kurutuyorsanız nem ve küf problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Temizlik uzmanları, kapalı alanlarda kurutulan çamaşırların kokmasını önleyen püf noktaları açıkladı.

Ne nem kalıyor ne küf: Çamaşırları odada kurutuyorsanız bunları mutlaka yapın; misler gibi kokuyor - Sayfa 1

Kalabalık aileler özellikle gün içerisinde birden fazla çamaşır makinesi çalıştırabiliyor. Yazın balkon veya cam önlerini asılarak kısa sürede kurutulan giysiler, kışın çoğunlukla evin içerisinde kurutuluyor. Bulunduğunuz ortam eğer sıcaksa birkaç saat içinde çamaşırların kuruduğunu görmek mümkün.

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Ne nem kalıyor ne küf: Çamaşırları odada kurutuyorsanız bunları mutlaka yapın; misler gibi kokuyor - Sayfa 2

Fakat bu yöntemle çamaşırlarını kurutanların ortak bir sorunu var. Özellikle kışın ev içerisinde havalandırma daha az yapıldığı için, odada kurutulan çamaşırların küf ve nem kokma durumu sık sık karşılaşılan bir şey. Ancak temizlik uzmanları bunun önüne geçmek için bazı püf noktaları paylaştı.

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Ne nem kalıyor ne küf: Çamaşırları odada kurutuyorsanız bunları mutlaka yapın; misler gibi kokuyor - Sayfa 3

Sophie Liard  isimli uzman, "Acele etmeyin." diyerek tavsiyelerine başladı. Kıyafetlerin düzgün şekilde kuruması ve ferah kokması için zaman tanımanın çok önemli olduğunu vurgulayan Liard, önerilerine şöyle devam etti:

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Ne nem kalıyor ne küf: Çamaşırları odada kurutuyorsanız bunları mutlaka yapın; misler gibi kokuyor - Sayfa 4

“Bir apartman dairesinde yaşıyor olsanız bile ya da nisan yağmurları yüzünden çamaşırları içeride kurutmak zorunda kalsanız da, bu kıyafetlerinizin kötü kokacağı anlamına gelmez.”

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