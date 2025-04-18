Ne nem kalıyor ne küf: Çamaşırları odada kurutuyorsanız bunları mutlaka yapın; misler gibi kokuyor

Fakat bu yöntemle çamaşırlarını kurutanların ortak bir sorunu var. Özellikle kışın ev içerisinde havalandırma daha az yapıldığı için, odada kurutulan çamaşırların küf ve nem kokma durumu sık sık karşılaşılan bir şey. Ancak temizlik uzmanları bunun önüne geçmek için bazı püf noktaları paylaştı.