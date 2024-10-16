Ne Sirke Ne Çamaşır Suyu. Sadece bu 2 doğal malzeme ile makinenin içini tertemiz yapın

Sirkedeki asitin makine lastiği ve contasının, hatta hortumlara bile zarar vereceğini söyleyen uzmanlar, bunun yerine daha doğal bir formül sundu. Sirke ile temizliğin kötü ve kalıcı koku bırakabileceği belirtilirken, bunun yerine çamaşır makinesi temizliği için limon suyu ve kabartma tozu kullanılması gerektiği söyleniyor.