Ne Sirke Ne Çamaşır Suyu. Sadece bu 2 doğal malzeme ile makinenin içini tertemiz yapın
Çamaşır makinesinin içindeki küf ve biriken kir, kötü bir koku ve çamaşırların lekelenmesine neden oluyor. Evde bulunan iki doğal malzeme ile hem küf hem de kirden kurtulabilirsiniz. Bu yöntem çok işe yarıyor!
Çamaşır makinesi temizliği pek çoğumuz tarafından umursanmaz. Genelde işimiz bittikten sonra makine kapağını kapatıp bir sonraki yıkamaya kadar açmıyoruz.
Zamanla makineler, artık eskisi kadar temiz çamaşır yıkamadığında artık temizleme vaktinin geldiğinin sinyallerini verecektir. Tıpkı evin diğer bölümleri gibi çamaşır makinesi temizliği de önemli ve daha temiz çamaşırlar için içinin temiz tutulması lazım.
Temizlik uzmanları genelde makine temizliği için çamaşır suyu ve sirke gibi asitli malzemelerden uzak durulması gerektiğini söylüyor.
Konstantina Antoniadou isimli bir uzman, kimyasallar yerine doğal yollarla çamaşır makinesinin içinin temizlenebileceğini, plastik contanın da daha temiz bir görünüme kavuşacağını söyledi. Peki bunun için hangi malzemeleri nasıl kullanmak gerekiyor?
Sirkedeki asitin makine lastiği ve contasının, hatta hortumlara bile zarar vereceğini söyleyen uzmanlar, bunun yerine daha doğal bir formül sundu. Sirke ile temizliğin kötü ve kalıcı koku bırakabileceği belirtilirken, bunun yerine çamaşır makinesi temizliği için limon suyu ve kabartma tozu kullanılması gerektiği söyleniyor.