Ne tavuk ne de kelle paça. Bu çorba her ikisinden daha faydalı oluyor
Kırmızı et ve tavuktan daha faydalı olan yeşil mercimek kan şekerini düzenleyerek kalp sağlığını da koruyor
Türk mutfağında kırmızı ve beyaz etin yeri oldukça zengindir. Öyle ki hemen hemen her mutfakta bir et çeşidi pişebiliyor.
İnsan sağlığı için faydalı olan et aşırı tüketildiğinde ise zararlı olabiliyor. Fakat et ve türlerinden daha faydalı ve zararsız olan bir baklagil var.
O da yeşil mercimek. Hatta mercimek ailesinin tamamı…
acibadem.com.tr’deki bilgiye göre yeşil mercimek potasyum ve magnezyum zengini olarak biliniyor.