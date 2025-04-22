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  4. Ne tavuk ne de kelle paça. Bu çorba her ikisinden daha faydalı oluyor

Ne tavuk ne de kelle paça. Bu çorba her ikisinden daha faydalı oluyor

Kırmızı et ve tavuktan daha faydalı olan yeşil mercimek kan şekerini düzenleyerek kalp sağlığını da koruyor

Ne tavuk ne de kelle paça. Bu çorba her ikisinden daha faydalı oluyor - Sayfa 1

Türk mutfağında kırmızı ve beyaz etin yeri oldukça zengindir. Öyle ki hemen hemen her mutfakta bir et çeşidi pişebiliyor.

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Ne tavuk ne de kelle paça. Bu çorba her ikisinden daha faydalı oluyor - Sayfa 2

İnsan sağlığı için faydalı olan et aşırı tüketildiğinde ise zararlı olabiliyor. Fakat et ve türlerinden daha faydalı ve zararsız olan bir baklagil var.

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Ne tavuk ne de kelle paça. Bu çorba her ikisinden daha faydalı oluyor - Sayfa 3

O da yeşil mercimek. Hatta mercimek ailesinin tamamı…

acibadem.com.tr’deki bilgiye göre yeşil mercimek potasyum ve magnezyum zengini olarak biliniyor.

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Ne tavuk ne de kelle paça. Bu çorba her ikisinden daha faydalı oluyor - Sayfa 4

Yeşil mercimeğin başlıca kritik faydaları ise şunlar:

  • Kalp sağlığını destekler.
  • Kan şekerini düzenler.
  • Enerji verir ve yorgunluğu azaltır.
  • Kilo kontrolüne yardımcı olur.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
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