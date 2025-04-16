Neşe Tevetoğlu kimdir, kaç yaşında, neden öldü: Megastar Tarkan’ın acı günü
Henüz Sırrı Süreyya Önder’in durumu merak edilirken, hemen akabinde bir kötü haber de Tarkan’ın annesinden geldi. Pop şarkıcı Tarkan Tevetoğlu’nun annesi kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Peki Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden öldü?
2025’te Türkiye’de pek çok ünlü isim hayatını kaybetti. Son olarak Volkan Konak, Kıbrıs’ta sahne alırken kalbinden rahatsızlandı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakın zamanda yönetmen Osman Sınav da hayata gözlerini yumarken, bu kez de bir acı haber Megastar Tarkan’ın annesinden geldi.
Edinilen bilgilere göre Tarkan Tevetoğlu’nun annesi Neşe Tevetoğlu, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu sırada Almanya turnesinde olan Tarkan, acı haberi alır almaz apar topar Türkiye’ye döndü. Peki Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu kimdir, neden öldü, kaç yaşında?
NEŞE TEVETOĞLU KİMDİR?
Tarkan'ın babası Ali Tevetoğlu'nun vefatından sonra annesi Neşe Tevetoğlu, 1997 yılında yüksek mimar Seyhun Kahraman ile Antalya'da özel bir yatta düzenlenen törenle evlilik yapmıştı.
Ünlü sanatçı Tarkan’ın Antalya’da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberle büyük üzüntü yaşayan Tarkan, annesini yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlayacak. Neşe Tevetoğlu’nun daha önce damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gördüğü, son dönemde ise bacaklarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.