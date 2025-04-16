Neşe Tevetoğlu kimdir, kaç yaşında, neden öldü: Megastar Tarkan’ın acı günü

2025’te Türkiye’de pek çok ünlü isim hayatını kaybetti. Son olarak Volkan Konak, Kıbrıs’ta sahne alırken kalbinden rahatsızlandı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakın zamanda yönetmen Osman Sınav da hayata gözlerini yumarken, bu kez de bir acı haber Megastar Tarkan’ın annesinden geldi.