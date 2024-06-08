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  4. Tokat'ta yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor... Fiyatı dudak uçuklatıyor: Kilosu 5 bin Euro

Tokat'ta yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor... Fiyatı dudak uçuklatıyor: Kilosu 5 bin Euro

Tokat'ta nesli koruma altında olan ve nadir bulunan akzambak çiçeği, sağlığa faydaları ve fiyatıyla dikkat çekiyor.

Tokat'ta yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor... Fiyatı dudak uçuklatıyor: Kilosu 5 bin Euro - Sayfa 1

Akzambak çiçeğinin özellikle poleni ve yaprakları hem yerel hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor.

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Tokat'ta yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor... Fiyatı dudak uçuklatıyor: Kilosu 5 bin Euro - Sayfa 2

Akzambak çiçeğinin özgün aroması ve görselliğiyle bilinen bu nadide bitkinin poleni, boya yapımında kullanılmasının yanı sıra bal ile karıştırıldığında karaciğerin yenilenmesine yardımcı oluyor.

Yaprakları ise doğal bir antibiyotik özelliğine sahip.

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Tokat'ta yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor... Fiyatı dudak uçuklatıyor: Kilosu 5 bin Euro - Sayfa 3

Ürünlerinin uluslararası alandaki talebinin yüksek olduğunu vurgulayan akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir, özellikle yurt dışındaki müşterilerin sağlıklarını önemsediklerini belirtiyor.

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Tokat'ta yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor... Fiyatı dudak uçuklatıyor: Kilosu 5 bin Euro - Sayfa 4

Akzambak poleni özellikle organik boya yapımında tercih edilirken, yaprakları da çeşitli sağlık sorunlarına şifa kaynağı olmasıyla biliniyor.

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