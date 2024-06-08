Tokat'ta yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor... Fiyatı dudak uçuklatıyor: Kilosu 5 bin Euro
Tokat'ta nesli koruma altında olan ve nadir bulunan akzambak çiçeği, sağlığa faydaları ve fiyatıyla dikkat çekiyor.
Akzambak çiçeğinin özellikle poleni ve yaprakları hem yerel hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor.
Akzambak çiçeğinin özgün aroması ve görselliğiyle bilinen bu nadide bitkinin poleni, boya yapımında kullanılmasının yanı sıra bal ile karıştırıldığında karaciğerin yenilenmesine yardımcı oluyor.
Yaprakları ise doğal bir antibiyotik özelliğine sahip.
Ürünlerinin uluslararası alandaki talebinin yüksek olduğunu vurgulayan akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir, özellikle yurt dışındaki müşterilerin sağlıklarını önemsediklerini belirtiyor.
Akzambak poleni özellikle organik boya yapımında tercih edilirken, yaprakları da çeşitli sağlık sorunlarına şifa kaynağı olmasıyla biliniyor.