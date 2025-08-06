Netflix’te izlenme rekoru kırmıştı! Sahneleriyle mest eden dizi 3 yıl sonra yeni sezonuyla yayında
Netflix’in izlenme rekoru kıran dizisi aylar süren bekleyişin ardından yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Şimdiden top 10 listesine giren dizi, iki part olarak geliyor.
Kore yapımı Squid Game uzun yıllar hafızalardan silinmezken, yayınlanan son sezonuyla ekranlara üzen sahneleriyle veda etti.
Ancak halihazırda yayınlanmayı bekleyen pek çok yapım bulunuyordu. Bunlardan biri de genç bir kızın ilginç hikayesini anlatan Wednesday dizisi. İlk sezonuyla milyonlarca izlenmeye ulaşan ve hit olan dizi, şimdi ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Ancak bu kez yeni sezon iki part halinde geliyor.