Netflix’te izlenme rekoru kırmıştı! Sahneleriyle mest eden dizi 3 yıl sonra yeni sezonuyla yayında

Ancak halihazırda yayınlanmayı bekleyen pek çok yapım bulunuyordu. Bunlardan biri de genç bir kızın ilginç hikayesini anlatan Wednesday dizisi. İlk sezonuyla milyonlarca izlenmeye ulaşan ve hit olan dizi, şimdi ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Ancak bu kez yeni sezon iki part halinde geliyor.