NOW TV’de peş peşe finaller: Bir dizi daha başladığı gibi bitti, son bölümü belli oldu!
Son dönemde yayınlanan dizilerin pek çoğu peş peşe final kararı aldı. İstenilen reytingleri elde edemeyen Gizli Bahçe’nin ardından bir dizi için daha final kararı geldi.
Türkiye’de onlarca dizi, farklı veya aynı kanalda izleyiciler ile buluşuyor. Özellikle son dönemde pek çok yeni dizi yayına girdi. Ancak bu dizilerden bazıları, henüz çok yeni olmasına rağmen final kararı aldı.
Gizli Bahçe, Kötü Kan, Kirli Sepeti dizilerinde final kararı alan NOW TV, son olarak bu dizilere bir yenisini daha ekledi.
Birsen Altunbaş’ın haberine göre Aşk Evlilik Boşanma dizisi için final kararı alındı. Sadece 2 bölümü yayınlanan dizinin 4. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.
Başrollerinde Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman’ın başrollerini paylaştığı dizide, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi isimlerin bulunduğu dizi, istediği reytingi bir türlü yakalayamadı.