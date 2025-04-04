O ülke bayrağını 28 kez değiştirdi! İşte bayrağını değiştiren ülkeler... Türkiye'de listede var!
Tarih boyunca siyasi ve toplumsal değişimlerin sembolü olan bayraklar, bazı ülkelerde defalarca değiştirildi. Listede en çarpıcı örnek ise 28 defa bayrağını değiştiren ülke oldu.
Genellikle bir rejimin sona ermesi, bağımsızlık kazanılması, yönetim biçimindeki köklü değişiklikler veya önemli ulusal olayların ardından bayraklar yeniden tasarlanır ya da güncellenir.
Bayrak, yalnızca bir ülkenin resmi simgesi değil, aynı zamanda halkın aidiyet duygusunu pekiştiren ve uluslararası arenada o ülkenin kimliğini temsil eden güçlü bir semboldür. Bu nedenle bayrak değişimleri, toplumda geniş yankı uyandırır ve uluslararası kamuoyunun da dikkatini çeker. Bazı durumlarda, yeni bir bayrağın kabulü, halkın kolektif hafızasını şekillendiren tarihi bir dönüm noktası olurken, bazen de tartışmalara ve toplumsal ayrışmalara yol açabilir.
İşte bayrağını değiştiren ülkeler...
1) İSPANYA
Sarı ve kırmızı renkler geleneksel İspanyol armalarını simgelerken, armadaki semboller krallığı ve tarihi bölgeleri temsil eder.