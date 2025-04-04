O ülke bayrağını 28 kez değiştirdi! İşte bayrağını değiştiren ülkeler... Türkiye'de listede var!

Bayrak, yalnızca bir ülkenin resmi simgesi değil, aynı zamanda halkın aidiyet duygusunu pekiştiren ve uluslararası arenada o ülkenin kimliğini temsil eden güçlü bir semboldür. Bu nedenle bayrak değişimleri, toplumda geniş yankı uyandırır ve uluslararası kamuoyunun da dikkatini çeker. Bazı durumlarda, yeni bir bayrağın kabulü, halkın kolektif hafızasını şekillendiren tarihi bir dönüm noktası olurken, bazen de tartışmalara ve toplumsal ayrışmalara yol açabilir.

İşte bayrağını değiştiren ülkeler...