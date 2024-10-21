Ödem nasıl atılır? Ödem attıran besinler nelerdir? Ödem attıran kür tarifi
Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacak, ayak, kollar ve ellerde ortaya çıkan şişliklerdir. Ödem, vücuttaki en küçük kan damarları olan kılcal damarlar dışarıya sıvı sızdırdığında oluşur. Sızan sıvı, çevredeki dokularda birikerek şişmeye neden olur.
ÖDEM NEDEN OLUR?
Uzun süre ayakta kalma, oturma veya yatar pozisyonda kalma gibi durumlar, fazla tuz tüketimi, bacak toplardamarlarında gelişen pıhtılaşma, damar yetmezliği ve varis gibi hastalıklar, travma, yüksek tansiyon, enfeksiyon, kalp yetmezliği, karaciğer, böbrek ve tiroid bezi hastalıkları, lenf dolaşımının bozulması, alerji ve bazı ilaçlar ödeme neden olabilir.
ÖDEME NEDEN OLAN İLAÇLAR
Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ilaçları
Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar
Steroidler
Östrojenler
Tiazolidinedionlar adı verilen bir grup diyabet ilacı ödeme neden olabilir.