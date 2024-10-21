Ödem nasıl atılır? Ödem attıran besinler nelerdir? Ödem attıran kür tarifi

ÖDEM NEDEN OLUR?

Uzun süre ayakta kalma, oturma veya yatar pozisyonda kalma gibi durumlar, fazla tuz tüketimi, bacak toplardamarlarında gelişen pıhtılaşma, damar yetmezliği ve varis gibi hastalıklar, travma, yüksek tansiyon, enfeksiyon, kalp yetmezliği, karaciğer, böbrek ve tiroid bezi hastalıkları, lenf dolaşımının bozulması, alerji ve bazı ilaçlar ödeme neden olabilir.