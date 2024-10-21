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  4. Ödem nasıl atılır? Ödem attıran besinler nelerdir? Ödem attıran kür tarifi

Ödem nasıl atılır? Ödem attıran besinler nelerdir? Ödem attıran kür tarifi

Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacak, ayak, kollar ve ellerde ortaya çıkan şişliklerdir. Ödem, vücuttaki en küçük kan damarları olan kılcal damarlar dışarıya sıvı sızdırdığında oluşur. Sızan sıvı, çevredeki dokularda birikerek şişmeye neden olur.

Ödem nasıl atılır? Ödem attıran besinler nelerdir? Ödem attıran kür tarifi - Sayfa 1

ÖDEM NEDİR?

Ödem, vücudun belli bölgelerinde fazla sıvı birikmesi sonucu oluşan şişliktir.

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Ödem nasıl atılır? Ödem attıran besinler nelerdir? Ödem attıran kür tarifi - Sayfa 2

ÖDEM NEDEN OLUR?

Uzun süre ayakta kalma, oturma veya yatar pozisyonda kalma gibi durumlar, fazla tuz tüketimi,  bacak toplardamarlarında gelişen pıhtılaşma, damar yetmezliği ve varis gibi hastalıklar, travma, yüksek tansiyon, enfeksiyon, kalp yetmezliği, karaciğer, böbrek ve tiroid bezi hastalıkları, lenf dolaşımının bozulması, alerji ve bazı ilaçlar ödeme neden olabilir.

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Ödem nasıl atılır? Ödem attıran besinler nelerdir? Ödem attıran kür tarifi - Sayfa 3

ÖDEME NEDEN OLAN İLAÇLAR

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ilaçları

Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar

Steroidler

Östrojenler

Tiazolidinedionlar adı verilen bir grup diyabet ilacı ödeme neden olabilir.

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Ödem nasıl atılır? Ödem attıran besinler nelerdir? Ödem attıran kür tarifi - Sayfa 4

ÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?

El, kol ve bacak dokularında yeni oluşan şişlikler

Ciltte gerilme veya parlaklık

Cilde bastırıldığında çukur görüntüsü oluşması

Karnın anormal bir şekilde büyümesi ve şişmesi

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