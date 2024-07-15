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  4. Odyometri bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Odyometri bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

İşitme ve işitme bozuklukları, işitmenin değerlendirilmesi, işitme ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonu alanında görev alacak odyometri teknikerleri (odyometrist) yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, odyometri bölümü kaç yıllıktır? İş alanları nelerdir? İşte, odyometri bölümüne dair detaylar…

Odyometri bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

Odyometri bölümü kaç yıllıktır?

Odyometri bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

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Odyometri bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

Odyometri bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Odyometri bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.

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Odyometri bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

Odyometri bölümünde hangi dersler okutulmaktadır?

Odyometri bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

Anatomi ve fizyoloji

Odyometriye giriş

Tıbbi terminoloji

Akustik fizik

İşitme cihazları

Konuşma ve dil gelişimi

İşitme kayıpları

Sağlık hizmetleri yönetimi

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Odyometri bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

Çocuk ruh sağlığı ve iletişim

Kulak burun boğaz hastalıkları ve işitme kayıpları

Odyometri uygulamaları

Tıbbi etik ve deontoloji

Vestibüler sistem ve test yöntemleri

Çocuklarda odyolojik değerlendirme

Odyometride ileri test yöntemleri

İşitme cihaz ve ekipmanları

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