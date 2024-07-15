Odyometri bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
İşitme ve işitme bozuklukları, işitmenin değerlendirilmesi, işitme ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonu alanında görev alacak odyometri teknikerleri (odyometrist) yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, odyometri bölümü kaç yıllıktır? İş alanları nelerdir? İşte, odyometri bölümüne dair detaylar…
Odyometri bölümü kaç yıllıktır?
Odyometri bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
Odyometri bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Odyometri bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.
Odyometri bölümünde hangi dersler okutulmaktadır?
Odyometri bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Anatomi ve fizyoloji
Odyometriye giriş
Tıbbi terminoloji
Akustik fizik
İşitme cihazları
Konuşma ve dil gelişimi
İşitme kayıpları
Sağlık hizmetleri yönetimi
Çocuk ruh sağlığı ve iletişim
Kulak burun boğaz hastalıkları ve işitme kayıpları
Odyometri uygulamaları
Tıbbi etik ve deontoloji
Vestibüler sistem ve test yöntemleri
Çocuklarda odyolojik değerlendirme
Odyometride ileri test yöntemleri
İşitme cihaz ve ekipmanları