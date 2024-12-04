Öğrendiğinizde hep bunu yemek isteyeceksiniz! Bakın yeşil mi yoksa siyah zeytin mi daha sağlıklıymış
Kahvaltıların olmazsa olmaz ürünlerinden olan zeytin, hem başlı başına hem de farklı yemeklerde kullanılarak beslenme düzenine mühim katkılar sunar. Peki herkesin sofrasında olan siyah ve yeşil zeytin arasında besin değeri bakımından herhangi bir fark var mı? Uzmanlar konuya açıklık getirdi
Zeytinciler çok iyi bilecektir ki, siyah ve yeşil zeytin de esasında aynı ağacın ürünleridir. Aralarındaki renk farklı olgunlaşma dereceleridir. Genellikle yeşil zeytinler daha erken hasat edilirken siyah zeytinler ise daha olgun bir şekilde toplanır. Toplama aşamasındaki bu zaman farkı, zeytinlerin renklerinin yanı sıra tat ve besin değerlerinde de çeşitlilik ortaya koyar.
Siyah ve yeşil zeytinin her ikisi de oldukça fazla oranda doymamış yağ asitleri, bilhassa oleik asit barındırır. Bu yağ asidi, kalp sağlığı bakımından oldukça yararlıdır. Aynı zamanda, yine her iki zeytin çeşidi de vitamin ve mineral açısından zengindir.
SİYAH ZEYTİN DAHA YÜKSEK YAĞ ORANINA SAHİPTİR
Siyah zeytinin olgunlaşma süreci yeşil zeytine göre daha geç olduğu için genellikle daha fazla yap içermektedir. Bu da daha fazla kalori demektir. Ayrıca, siyah zeytinler çoğunlukla yeşil zeytinlere nazaran daha fazla antioksidan barındırır. Antioksidanlar, bedeni zararlı maddelerden muhafaza ederek yaşlanmayı yavaşlatmaya ve kronik hastalık riskini azaltmayı destekler.
ALZHEİMER VE DEMANS ÖNLEYİCİDİR
Klasik, kırma, doğal fermente, salamura, turşu ve çizik olmak üzere pek çok cinsi bulunan yeşil zeytin medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Kronik hastalıkların yanı sıra, zeytin içeriğinde yağ formunda bulunan feniletanol bileşik oleocanthal, sinir sistemi ile alakalı olan Alzheimer, demans gibi hastalıkların önüne geçilmesinde de rol oynar.