Öğrendiğinizde hep bunu yemek isteyeceksiniz! Bakın yeşil mi yoksa siyah zeytin mi daha sağlıklıymış

SİYAH ZEYTİN DAHA YÜKSEK YAĞ ORANINA SAHİPTİR

Siyah zeytinin olgunlaşma süreci yeşil zeytine göre daha geç olduğu için genellikle daha fazla yap içermektedir. Bu da daha fazla kalori demektir. Ayrıca, siyah zeytinler çoğunlukla yeşil zeytinlere nazaran daha fazla antioksidan barındırır. Antioksidanlar, bedeni zararlı maddelerden muhafaza ederek yaşlanmayı yavaşlatmaya ve kronik hastalık riskini azaltmayı destekler.