Ölümcül güç üstünlüğü onlarda! İşte en fazla saldırı ve taarruz uçağına sahip NATO ülkeleri
Saldırı uçakları, NATO'nun cephaneliğindeki en ölümcül askeri varlıklardan biridir. Dünya çapında hava üstünlüğü ve güç projeksiyonu sağlayan bu varlık aynı zamanda önemli bir finansal yatırım anlamına da geliyor. Saldırı veya taarruz uçakları genellikle herhangi bir hava kuvvetinin en pahalı uçaklarındandır. İşte en fazla saldırı veya taarruz uçağına sahip NATO ülkeleri
ABD Hava Kuvvetleri'ne en son eklenenlerden biri olan B-21 Raider, gezegendeki en pahalı ve teknolojik olarak en gelişmiş uçaklardan biridir. Önümüzdeki on yıl içinde B-21 Raider'ın B-2 Spirit gizli bombardıman uçaklarını güçlendirmek için hizmete girmesi bekleniyor. Hem konvansiyonel hem de hassas güdümlü bombaların yanı sıra nükleer başlıklı bombalar ve füzeler taşıyabilecek. Şimdiye kadar bu gizli bombardıman uçaklarından 100 tanesi sipariş edildi ve test uçuşları geçen yıl içinde gerçekleştirildi. Bu durum NATO ülkelerinin uçak filosunu gündeme getiriyor.
145 ülke hakkında bilgi içeren, yıllık olarak güncellenen savunmayla ilgili istatistikleri içeren Global Firepower'ın 2025 askeri güç raporunu en fazla saldırı veya grev uçağına sahip NATO ülkelerini de ortaya çıkardı. NATO'da en fazla saldırı veya taarruz uçağına sahip ülkeler şöyle:
10. Danimarka
Toplam saldırı ve taarruz uçağı: 4
Toplam savaş ve önleme uçağı: 31
Toplam helikopter sayısı: 34
Toplam saldırı helikopteri: 0
Toplam askeri uçak: 117
Askeri savunma bütçesi: 7.225.466.250 $ – 145'ten 40. sırada
Askeri güç puanı ve dünya sıralaması: 0.8109 – 145 üzerinden 45. sırada
Kara kuvvetleri açısından Danimarka, 44 tank, 8 MLRS birimi ve 19 topçu birimi olmak üzere 3.856 askeri araca sahiptir. Danimarka, 5.973 milyonluk toplam nüfusun 20.000'ini aktif görevde personel olarak bulundurmaktadır.
9. Bulgaristan
Toplam saldırı ve taarruz uçağı: 5
Toplam savaş ve önleme uçağı: 10
Toplam helikopter sayısı: 27
Toplam saldırı helikopteri sayısı: 4
Toplam askeri uçak: 65
Askeri savunma bütçesi: 1.373.232.000 $ – 145'ten 80. sırada
Askeri güç puanı ve dünya sıralaması: 1.2563 – 145 kişiden 61. sırada
Kara kuvvetleri açısından Bulgaristan'ın 90 tank, 24 MLRS birimi ve 72 topçu birimi olmak üzere 4.914 askeri aracı bulunmaktadır. Bulgaristan'ın 6.783 milyonluk toplam nüfusunun 37.000'i aktif görevdedir.