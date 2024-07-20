Önceden hazırlayıp çiçeklerin dibine bu karışımı dökün - Çiçekler bakın nasıl coşacak...
Çiçek bakımı yaparken mutlaka dikkat etmeniz ve periyodik bakımlarını asla ihmal etmemeniz gerekir.
Evde bakımı yapılan çiçekler oldukça nazlı ve narin bitkilerdir. Düzenli bir çiçek bakım programı hazırlayarak sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Ancak bazen ne yaparsanız yapın çiçeklerin solduğunu veya küstüğünü fark edersiniz.
Salon ve balkon dekorasyonda gözlerin pasını silen çiçekler, bakımı nedeniyle bazen zahmetli ve uğraştırıcı olabilir. Özellikle bazı çiçek türlerinin küstüğünü ve ilgi gösterilmediğinde açmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu durumda alabileceğiniz bazı önlemler ve uygulayabileceğiniz karışımlar vardır.
Öncelikle yaz sıcağında bulunduğumuzu unutmamanız ve çiçeğinizi güneş ışığına belli aralıklarla çıkarmanız gerektiğini unutmamanız gerekir. Aksi takdirde çiçekler solar ve kurur. Böyle durumlarda çiçekleri yeniden canlandırmak epey zordur ama bu karışım sayesinde çoğu çiçek yeniden kendine gelir ve güzellikleriyle büyülemeye devam eder.
SİRKE + KARBONAT KARŞIMI
Milliyet.com.tr'de paylaşılan bir içeriğe göre, Avuç dolusu pirinci bir su bardağına koyun. Çay kaşığının ucunda karbonat ekleyin. Yarım çay bardağı beyaz sirke ekleyin ve güzelce karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı sprey şişesine aktarın. Solmuş çiçeklerinize ve yapraklarına sıkın. İki gün içerisinde çiçeklerinizin canlandığını göreceksiniz.