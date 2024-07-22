Optisyenlik bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Optisyenlik bölümü, doktor tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarının, her türlü lenslerin, optik görme gereçlerinin ve gözlük çerçevelerinin hastaya sunulmasını sağlayan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. İşte, optisyenlik bölümüne dair detaylar…
Optisyenlik bölümü kaç yıllıktır?
Optisyenlik bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
Optisyenlik bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Optisyenlik bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.
Optisyenlik bölümünde hangi dersler okutulmaktadır?
Optisyenlik bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Temel matematik
Temel fizik
Optisyenliğe giriş
Optik aletler ve malzeme kullanımı
İşletme yönetimi
Optisyenlik
Fizik ve geometrik optik
Göz anatomi ve fizyolojisi
Kontakt lens
Göz hastalıkları
Görme optiği
Sağlık ekonomisi