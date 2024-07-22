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  4. Optisyenlik bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Optisyenlik bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Optisyenlik bölümü, doktor tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarının, her türlü lenslerin, optik görme gereçlerinin ve gözlük çerçevelerinin hastaya sunulmasını sağlayan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. İşte, optisyenlik bölümüne dair detaylar…

Optisyenlik bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

Optisyenlik bölümü kaç yıllıktır?

Optisyenlik bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

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Optisyenlik bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

Optisyenlik bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Optisyenlik bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.

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Optisyenlik bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

Optisyenlik bölümünde hangi dersler okutulmaktadır?

Optisyenlik bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

Temel matematik

Temel fizik

Optisyenliğe giriş

Optik aletler ve malzeme kullanımı

İşletme yönetimi

Optisyenlik

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Optisyenlik bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

Fizik ve geometrik optik

Göz anatomi ve fizyolojisi

Kontakt lens

Göz hastalıkları

Görme optiği

Sağlık ekonomisi

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