Osmanlı Devleti döneminde yaşasaydınız nereli olurdunuz? İşte Türkiye’nin illeri eski isimleri
Osmanlı Devleti döneminde yaşasaydınız doğduğunuz şehrin adının ne olacağını hiç merak ettiniz mi? İşte 81 ilin isimleri…
Tarih boynunca Türklerin kurduğu 16’ncı ve en büyük Türk devleti olan Osmanlı Devleti 33 vilayetten oluşuyordu. Asırlar süren hüküm boyunca çok sayıda değişimler yaşandı. Osmanlı’dan sonra ise Türkiye’de 16 il hariç hepsinin adı değişti.
15 VİLAYETTEN 81 KENTE
sabah.com.tr/laykla’da yer alan haberde 15 vilayetin zamanla 81’e çıktığı belirtildi. Osmanlı döneminde illerin isimleri listelendiğinde dikkat çeken detaylar yer aldı.
Farklı etnik grupların yer aldığı Osmanlı'da illerin isimleri Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak adlandırılıyordu. Bunlardan bazıları hala günümüzde kullanılmaya devam ediyor. İşte 81 ilin tamamı…
ADANA/ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA