Osmanlı Devleti döneminde yaşasaydınız nereli olurdunuz? İşte Türkiye’nin illeri eski isimleri

Tarih boynunca Türklerin kurduğu 16’ncı ve en büyük Türk devleti olan Osmanlı Devleti 33 vilayetten oluşuyordu. Asırlar süren hüküm boyunca çok sayıda değişimler yaşandı. Osmanlı’dan sonra ise Türkiye’de 16 il hariç hepsinin adı değişti.