Osmanlı mutfağının altın tatlısı, iftar sofralarının vazgeçilmezi! İşte, ustasından zerde tarifi
Zerde, Osmanlı mutfağının en sevilen ve en gösterişli tatlılarından biridir. Pirinç, safran ve zerdeçal ile hazırlanan bu tatlı, altın sarısı rengi ve eşsiz lezzetiyle sofralara şenlik katar. Peki, bu enfes tatlı nasıl yapılır? İşte, ustasından püf noktalarıyla zerde tarifi...
ZERDE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 su bardağı kırık pirinç
7 su bardağı su
1,5 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 tutam safran (isteğe bağlı)
3 yemek kaşığı mısır nişastası
Yarım su bardağı soğuk su (nişastayı açmak için)
1 yemek kaşığı gül suyu
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ZERDE NASIL YAPILIR?
Pirinçleri bol suyla yıkayıp süzün. Tencereye alıp üzerine 7 su bardağı suyu ekleyin. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin
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