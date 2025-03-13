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  4. Osmanlı mutfağının altın tatlısı, iftar sofralarının vazgeçilmezi! İşte, ustasından zerde tarifi

Osmanlı mutfağının altın tatlısı, iftar sofralarının vazgeçilmezi! İşte, ustasından zerde tarifi

Zerde, Osmanlı mutfağının en sevilen ve en gösterişli tatlılarından biridir. Pirinç, safran ve zerdeçal ile hazırlanan bu tatlı, altın sarısı rengi ve eşsiz lezzetiyle sofralara şenlik katar. Peki, bu enfes tatlı nasıl yapılır? İşte, ustasından püf noktalarıyla zerde tarifi...

Osmanlı mutfağının altın tatlısı, iftar sofralarının vazgeçilmezi! İşte, ustasından zerde tarifi - Sayfa 1

ZERDE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı kırık pirinç

7 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tutam safran (isteğe bağlı)

3 yemek kaşığı mısır nişastası

Yarım su bardağı soğuk su (nişastayı açmak için)

1 yemek kaşığı gül suyu

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Osmanlı mutfağının altın tatlısı, iftar sofralarının vazgeçilmezi! İşte, ustasından zerde tarifi - Sayfa 2

ZERDENİN ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

Çam fıstığı

Kuş üzümü

Nar taneleri

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Osmanlı mutfağının altın tatlısı, iftar sofralarının vazgeçilmezi! İşte, ustasından zerde tarifi - Sayfa 3

ZERDE NASIL YAPILIR?

Pirinçleri bol suyla yıkayıp süzün. Tencereye alıp üzerine 7 su bardağı suyu ekleyin. Kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin

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Osmanlı mutfağının altın tatlısı, iftar sofralarının vazgeçilmezi! İşte, ustasından zerde tarifi - Sayfa 4

Pirinçler yumuşayınca toz şekeri, zerdeçalı ve safranı ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

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