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  4. Osmanlı'nın yıllara meydan okuyan asırlık lezzeti. Ağızda kolay dağılıyor, pamuk gibi yumuşacık

Osmanlı'nın yıllara meydan okuyan asırlık lezzeti. Ağızda kolay dağılıyor, pamuk gibi yumuşacık

Bazı tatlar vardır ki zamanı aşar; kimi eski bir mutfak defterinde, kimi yaşlı bir ninenin hafızasında, kimi de yalnızca adıyla günümüze ulaşır. İşte o eşsiz lezzetlerden biri: Mahmudiye… Yıllar öncesine dayanan bu yemek, Osmanlı döneminin vazgeçilmezlerindendi.

Osmanlı'nın yıllara meydan okuyan asırlık lezzeti. Ağızda kolay dağılıyor, pamuk gibi yumuşacık - Sayfa 1

Bazı tatlar vardır ki zamanı aşar; kimi eski bir mutfak defterinde, kimi yaşlı bir ninenin hafızasında, kimi de yalnızca adıyla günümüze ulaşır. İşte o eşsiz lezzetlerden biri: Mahmudiye… Yıllar öncesine dayanan bu yemek, Osmanlı döneminin vazgeçilmezlerindendi. 

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Osmanlı'nın yıllara meydan okuyan asırlık lezzeti. Ağızda kolay dağılıyor, pamuk gibi yumuşacık - Sayfa 2

Zamanın o eski sofralarındaki eşsiz lezzetler, nadiren de olsa günümüzde halen var. Mahmudiye de günümüzde unutulan fakat çok sevilen lezzetlerinden. Hem yapımı kolay hem de tadını damağınızda bırakıyor.

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Osmanlı'nın yıllara meydan okuyan asırlık lezzeti. Ağızda kolay dağılıyor, pamuk gibi yumuşacık - Sayfa 3

Bir zamanlar Osmanlı padişahlarının sofralarını süsleyen bu özel yemek, tavuk etiyle kuru meyveleri buluşturarak tatlı ile tuzlunun kusursuz dengesini kuruyor.

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Osmanlı'nın yıllara meydan okuyan asırlık lezzeti. Ağızda kolay dağılıyor, pamuk gibi yumuşacık - Sayfa 4

Saray mutfağının zarafetini yansıtan Mahmudiye, sadece bir ana yemek değil, aynı zamanda geçmişin sofralarına atılan lezzetli bir selam niteliğinde.

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