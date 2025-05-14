Osmanlı'nın yıllara meydan okuyan asırlık lezzeti. Ağızda kolay dağılıyor, pamuk gibi yumuşacık
Bazı tatlar vardır ki zamanı aşar; kimi eski bir mutfak defterinde, kimi yaşlı bir ninenin hafızasında, kimi de yalnızca adıyla günümüze ulaşır. İşte o eşsiz lezzetlerden biri: Mahmudiye… Yıllar öncesine dayanan bu yemek, Osmanlı döneminin vazgeçilmezlerindendi.
Bazı tatlar vardır ki zamanı aşar; kimi eski bir mutfak defterinde, kimi yaşlı bir ninenin hafızasında, kimi de yalnızca adıyla günümüze ulaşır. İşte o eşsiz lezzetlerden biri: Mahmudiye… Yıllar öncesine dayanan bu yemek, Osmanlı döneminin vazgeçilmezlerindendi.
Zamanın o eski sofralarındaki eşsiz lezzetler, nadiren de olsa günümüzde halen var. Mahmudiye de günümüzde unutulan fakat çok sevilen lezzetlerinden. Hem yapımı kolay hem de tadını damağınızda bırakıyor.
Bir zamanlar Osmanlı padişahlarının sofralarını süsleyen bu özel yemek, tavuk etiyle kuru meyveleri buluşturarak tatlı ile tuzlunun kusursuz dengesini kuruyor.