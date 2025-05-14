Osmanlı'nın yıllara meydan okuyan asırlık lezzeti. Ağızda kolay dağılıyor, pamuk gibi yumuşacık

Bazı tatlar vardır ki zamanı aşar; kimi eski bir mutfak defterinde, kimi yaşlı bir ninenin hafızasında, kimi de yalnızca adıyla günümüze ulaşır. İşte o eşsiz lezzetlerden biri: Mahmudiye… Yıllar öncesine dayanan bu yemek, Osmanlı döneminin vazgeçilmezlerindendi.