Osteoartrit (kireçlenme) nedir? Kimler risk altında?
Osteoartrit, halk arasında bilinen adıyla kireçlenme eklemlerde tampon görevi gören kıkırdağın ciddi ölçüde yıpranması ya da eklemlere kayganlık veren sinoviyal sıvının azalması sonucu oluşan, ağrı ve hareket kaybıyla karakterize bir sendromdur. Diz, kalça, el bileği ve omurga eklemleri osteoartritin en sık görüldüğü eklemlerdir.
Osteoartrit (kireçlenme)
Halk arasında kireçlenme olarak bilinen sağlık sorunu tıp dilinde “osteoartroz” olarak adlandırılır. osteoartroz eklemlerdeki kıkırdak dokusunun zamanla aşınması sonucu ortaya çıkar. Bu aşınma, eklemlerde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığına neden olur.
Osteoartrit (kireçlenme) belirtileri nelerdir?
Osteoartritte en temel yakınma eklem ağrısıdır. Zaman içerisinde alevlenmeler gösterebilen bu ağrıların şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ağrı genellikle ilgili eklemin kullanımından sonra başlar ve eklem bölgesindeki hareket ağrıyı artırıcı niteliktedir. Ağır seyreden vakalarda ağrı dinlenme halinde de görülebilir. Eklemin kullanılmasından sonra eklem şişliği ve eklem sertliği ortaya çıkabilir, ileri evrelerde eklem hareketlerinde kısıtlılık gelişebilir.
Sabahları uyanıldığında ya da uzun bir süre hareketsiz şekilde kalındığında eklem sertliği sorunu
Bir eklem büküldüğünde eklemeden tıkırtı ya da çıtırtı sesi gelmesi
Eklem bölgesinde ya da eklem çevrelerinde hafif bir şekilde baskı uygulandığı zaman o bölge hassasiyet
Kimler risk altında?
İleri yaş, cinsiyet (kadınlarda daha fazla kireçlenme görülür) obezite, spor yaralanmaları, ağır yük taşımak, eklem hastalıklarına genetik yatkınlığın olması, eklem zarı hastalığı, eklem bölgesini destekleyen sinirlerde hasar, doğumsal anomali, periartiküler kas zayıflığı, eklem ya da kıkırdak yapısını etkileyen travma ya da hastalık öyküsünün varlığı osteoartrit (kireçlenme) gelişimine neden olabilecek başlıca risk faktörleri arasındadır.
En sık osteoartroz (kireçlenme) görülen eklemler
Kalça
El parmakları
Ayak başparmağı
Bel ve boyun omurları en çok kireçlenme görülen yerlerdir.