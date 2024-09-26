Osteoartrit (kireçlenme) nedir? Kimler risk altında?

Osteoartrit (kireçlenme) belirtileri nelerdir?

Osteoartritte en temel yakınma eklem ağrısıdır. Zaman içerisinde alevlenmeler gösterebilen bu ağrıların şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ağrı genellikle ilgili eklemin kullanımından sonra başlar ve eklem bölgesindeki hareket ağrıyı artırıcı niteliktedir. Ağır seyreden vakalarda ağrı dinlenme halinde de görülebilir. Eklemin kullanılmasından sonra eklem şişliği ve eklem sertliği ortaya çıkabilir, ileri evrelerde eklem hareketlerinde kısıtlılık gelişebilir.

Sabahları uyanıldığında ya da uzun bir süre hareketsiz şekilde kalındığında eklem sertliği sorunu

Bir eklem büküldüğünde eklemeden tıkırtı ya da çıtırtı sesi gelmesi

Eklem bölgesinde ya da eklem çevrelerinde hafif bir şekilde baskı uygulandığı zaman o bölge hassasiyet