Otomotiv mühendisliği bölümü nedir? Otomotiv mühendisliği kaç yıllıktır?
Araç tasarım, geliştirme, güvenlik ve üretim testlerini yapan araçların teknik performansını değerlendirmeyi amaçlayan, otomotiv yazılımı ve araç estetiği ile ilgilenen mühendislik dalına otomotiv mühendisliği denir. Peki, otomotiv mühendisliği bölümü kaç yıllıktır? İş alanları nelerdir? İşte, otomotiv mühendisliği bölümüne dair detaylar...
Otomotiv mühendisliği bölümü kaç yıllıktır?
Otomotiv mühendisliği, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
Otomotiv mühendisliği hangi puan türü ile öğrenci alır?
Otomotiv mühendisliği, sayısal puan türü ile öğrenci alır.
Otomotiv mühendisliği hangi fakülteye bağlıdır?
Otomotiv mühendisliği, mühendislik fakültesi ya da teknoloji fakültesi kapsamında eğitim verir.
Otomotiv mühendisliği bölümünde hangi dersler okutulur?
Otomotiv mühendisliğinde okutulan bazı dersler şunlardır:
Otomotiv mühendisliğine giriş
Teknoloji tarihi
Bilgisayar destekli çizim
Bilgisayar programlama
Malzeme bilimi
Mukavemet
Taşıt teknolojisi