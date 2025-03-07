Özgür ruhların evi: Bohem tarzı dekorasyonla sıradanlıktan uzaklaşın
Son yılların en popüler dekorasyon trendlerinden biri olan bohem tarzı ev, evlerde sıcak, samimi ve kişisel bir atmosfer yaratmak isteyenlerin favori dekorasyonu haline geldi. Bohem tarzı, özgür ruhlu, rahat ve eklektik bir dekorasyon stilidir. Peki, bohem tarzı dekorasyon nasıl yapılır? İşte bohem tarzı bir ev yaratmanıza yardımcı olacak ipuçları…
1-) RENKLER
TOPRAK TONLARI
Kahverengi, bej, hardal sarısı gibi doğal renkler, bohem tarzının temelini oluşturur. Bu renkler, mekana sıcaklık ve doğallık katar.
MÜCEVHER TONLARI
Zümrüt yeşili, safir mavisi, ametist moru gibi değerli taşlardan ilham alan renkler, bohem tarzına zenginlik ve derinlik katar.
CANLI RENKLER
Turuncu, kırmızı, sarı gibi enerjik renkler, bohem tarzının vazgeçilmezlerindendir. Bu renkler, mekana canlılık ve neşe katar.