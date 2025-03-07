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  4. Özgür ruhların evi: Bohem tarzı dekorasyonla sıradanlıktan uzaklaşın

Özgür ruhların evi: Bohem tarzı dekorasyonla sıradanlıktan uzaklaşın

Son yılların en popüler dekorasyon trendlerinden biri olan bohem tarzı ev, evlerde sıcak, samimi ve kişisel bir atmosfer yaratmak isteyenlerin favori dekorasyonu haline geldi. Bohem tarzı, özgür ruhlu, rahat ve eklektik bir dekorasyon stilidir. Peki, bohem tarzı dekorasyon nasıl yapılır? İşte bohem tarzı bir ev yaratmanıza yardımcı olacak ipuçları…

Özgür ruhların evi: Bohem tarzı dekorasyonla sıradanlıktan uzaklaşın - Sayfa 1

1-) RENKLER

TOPRAK TONLARI

Kahverengi, bej, hardal sarısı gibi doğal renkler, bohem tarzının temelini oluşturur. Bu renkler, mekana sıcaklık ve doğallık katar.

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Özgür ruhların evi: Bohem tarzı dekorasyonla sıradanlıktan uzaklaşın - Sayfa 2

MÜCEVHER TONLARI

 Zümrüt yeşili, safir mavisi, ametist moru gibi değerli taşlardan ilham alan renkler, bohem tarzına zenginlik ve derinlik katar.

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Özgür ruhların evi: Bohem tarzı dekorasyonla sıradanlıktan uzaklaşın - Sayfa 3

CANLI RENKLER

Turuncu, kırmızı, sarı gibi enerjik renkler, bohem tarzının vazgeçilmezlerindendir. Bu renkler, mekana canlılık ve neşe katar.

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Özgür ruhların evi: Bohem tarzı dekorasyonla sıradanlıktan uzaklaşın - Sayfa 4

PASTEL TONLAR

Pudra pembesi, mint yeşili, lavanta moru gibi yumuşak renkler, bohem tarzına romantik ve huzurlu bir hava katar.

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