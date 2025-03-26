Pamuk gibi nohut pişirme sırrı. 36 yıllık esnaf lokantasının gizli tarifi, 1 kaşık eklemek yetiyor

Nohut, en doyurucu ve enerji verici bakliyatlardan biri olarak sofralarımızda sıklıkla yer alır. Fakat nohut yapılırken karşı karşıya kalınan en büyük problemlerden biri nohudun kabuklanması ve arzu edilen yumuşak kıvama gelememesidir. Bu durumu önlemek adına 36 yıllık esnaf lokantasının basit ama etkili bir yöntemi var. İşte kabuk atmayan pamuk gibi nohut pişirme yöntemi...