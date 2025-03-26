Pamuk gibi nohut pişirme sırrı. 36 yıllık esnaf lokantasının gizli tarifi, 1 kaşık eklemek yetiyor
Nohut pişirirken sert kalan ve kabuklanan nohutlarla karşılaşıyorsanız 36 yıllık esnaf lokantasının gizli tarifine kulak verin. Bu bilgiler sayesinde nohut pamuk gibi oluyor ve asla kabuklanmıyor
Nohut, en doyurucu ve enerji verici bakliyatlardan biri olarak sofralarımızda sıklıkla yer alır. Fakat nohut yapılırken karşı karşıya kalınan en büyük problemlerden biri nohudun kabuklanması ve arzu edilen yumuşak kıvama gelememesidir. Bu durumu önlemek adına 36 yıllık esnaf lokantasının basit ama etkili bir yöntemi var. İşte kabuk atmayan pamuk gibi nohut pişirme yöntemi...
Nohut, sofralarımızın olmazsa olmaz bakliyatlarından biri. Özellikle, protein ve lif deposu, doyurucu bir bakliyat olup, geleneksel mutfaktan günümüz mutfağına dek sıklıkla kullanılan ana ürünlerden biridir.
Bilhassa çorba, salata ve farklı yemeklerde bulunarak hem lezzet getirir hem de besleyici bir seçenek ortaya koyar. Fakat nohut pişirirken sıklıkla yüz yüze gelinen bir problem, nohutların kabuklanması ve arzu edilen yumuşaklığa erişememesidir. Pamuk gibi hafif, kabuklanmayan nohutları pişirmek için basit ama oldukça etkili bir teknik bulunuyor.