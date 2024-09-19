Panik atak belirtileri nelerdir? Panik atak ve panik bozukluk arasındaki fark!

Panik atak tanısı nasıl konur?

Panik atak tanısı bir psikolog veya psikiyatrist tarafından konulur. Hastaya panik atak testi uygulanır. Panik atak testi, panik atak belirtilerinin nasıl ve ne şekilde görüldüğünü anlamaya yarayan, kişinin panik atak sırasında nasıl hissettiğini belirten testtir. Test, uzman bir psikolog veya psikiyatr tarafından yapılan panik atağın nasıl geliştiği, hangi durumlarda ortaya çıktığı hakkında bilgi almak için sorulan sorulardan oluşur. Buna ek olarak EKG, kan sayımı, solunum testleri ile detaylı değerlendirmeler yapılır.