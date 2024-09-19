Panik atak belirtileri nelerdir? Panik atak ve panik bozukluk arasındaki fark!
Ortada herhangi bir tehlike unsuru olmamasına rağmen yoğun kaygı, korku ve fiziksel belirtilerle kendini gösteren ani ve beklenmedik krizlere panik atak adı verilir. Panik atağa travmatik durumlar ve beyindeki nörotransmitter dengesizlikler neden olabilir. Peki, panik atağın belirtileri nelerdir? Panik atak tanısı nasıl konur? Panik atak tedavisi nasıl olur? İşte, panik atağa dair detaylar…
Panik atak ve panik bozukluğu arasında fark nedir?
Panik atak, aniden ortaya çıkıp, genellikle 10 dakika içinde doruk noktasına ulaşan, yoğun korku ve rahatsızlık duyulan bir nöbetken, panik bozukluğu, panik atakların yineleyici hal almasıdır.
Panik atak belirtileri nelerdir?
Çarpıntı
Kalp krizi geçiriyor hissi
Soğuk soğuk terleme ve titreme
Göğüste sıkışma ve nefes darlığı
Baş dönmesi
Baygınlık ve sersemlik hali
Aniden beliren kontrolü kaybetme ve ölme korkusu
Ateş basması
Nefes almada güçlük
Boğuluyormuş hissi
El ve bacaklarda istemsiz titreme
Karın ağrısı
Mide bulantısı
Ağız kuruluğu
Bir panik atak durumunda yukarıdaki belirtilerin en az 4 tanesi bulunur. Pek çok insan ortalama 1-2 kez panik atağı geçirebilir. Ancak bu atakların sürekli tekrar etmeye başlaması durumunda panik bozukluğundan bahsedilebilir.
Panik atak tanısı nasıl konur?
Panik atak tanısı bir psikolog veya psikiyatrist tarafından konulur. Hastaya panik atak testi uygulanır. Panik atak testi, panik atak belirtilerinin nasıl ve ne şekilde görüldüğünü anlamaya yarayan, kişinin panik atak sırasında nasıl hissettiğini belirten testtir. Test, uzman bir psikolog veya psikiyatr tarafından yapılan panik atağın nasıl geliştiği, hangi durumlarda ortaya çıktığı hakkında bilgi almak için sorulan sorulardan oluşur. Buna ek olarak EKG, kan sayımı, solunum testleri ile detaylı değerlendirmeler yapılır.