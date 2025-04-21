Papa Francis kimdir, neden öldü, kaç yaşında? Papa Francis hastalığı neydi
Katoliklerin ruhani lideri olan Francis, 2013’te Papa olmuştu. Henüz kısa süre önce halkı selamlayan Papa Francis hayatını kaybetti. Peki Papa Francis kimdir neden öldü? Papa Francis kaç yaşında, hastalığı neydi?
Henüz dün halkı selamlayan Papa Francis, 21 Nisan’da hayatını kaybetti. Uzun süredir sessizliğini koruyan ve artık halkın da merak etmeye başladığı Papa, şaşırtıcı şekilde halkı selamladığı günün ertesinde hayata gözlerini yumdu. Peki Papa neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte Papa Francis’in hayatı hakkında merak edilenler…
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Papa, doktor kontrolünde dinlendiriliyordu. Ancak sağlık sorunlarına direnemeyen Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti.
PAPA FRANCİS KİMDİR?
Roma Piskoposu ve Katolik Kilisesi'nin başı olan Papa, selefi 16. Benedict'in istifa etmesinin ardından 2013 yılında Papa oldu.