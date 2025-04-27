  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Papa Francis’in serveti ve maaşı şaşırttı! Tek bir şeye hayat boyu yemin etmiş

Papa Francis’in serveti ve maaşı şaşırttı! Tek bir şeye hayat boyu yemin etmiş

Papa Francis, Latin Amerika'nın ilk papası ve papalığa karşı tevazuuyla ve reformist yaklaşımıyla tanınan, dünya çapında hayranlık duyulan ruhani lider olarak öne çıkıyor. Ölümünün ardından kişisel serveti ve maaşı merak edilmişti. İşte Papa Francis’in serveti, maaşı ve en büyük yatırımı…

Papa Francis’in serveti ve maaşı şaşırttı! Tek bir şeye hayat boyu yemin etmiş - Sayfa 1

Papa Francis’in ölümü Katolik dünyasını yasa boğdu. Ölüm nedeni beyin felci ve ardından geri döndürülemez kalp yetmezliği olarak tanımlanan Papa Francis’in serveti ve maaşı merak ediliyordu.

1 | 14
Papa Francis’in serveti ve maaşı şaşırttı! Tek bir şeye hayat boyu yemin etmiş - Sayfa 2

Reformist yaklaşımı öne çıktı

Papa Francis, Latin Amerika'nın ilk papası ve papalığa karşı tevazuuyla ve reformist yaklaşımıyla tanınan, dünya çapında hayranlık duyulan ruhani lider, pazartesi günü 88 yaşında hayata veda etti.

2 | 14
Papa Francis’in serveti ve maaşı şaşırttı! Tek bir şeye hayat boyu yemin etmiş - Sayfa 3

Makamın tuzaklarına temkinli yaklaştı

2013'te seçilen Papa Francis, Roma Katolik Kilisesi'nin 266. lideri ve Amerika'dan gelen ilk kişiydi. Papalık dönemi, makamın geleneksel tuzaklarından birçoğundan uzaklaşmasıyla karakterize edildi.

3 | 14
Papa Francis’in serveti ve maaşı şaşırttı! Tek bir şeye hayat boyu yemin etmiş - Sayfa 4

Sarayı reddetti, misafirhanede yaşadı

İkametgahı olarak Apostolik Sarayı'nı reddederek, Casa Santa Marta'daki mütevazı bir misafirhanede yaşamayı seçti.

4 | 14