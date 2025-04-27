Papa Francis’in serveti ve maaşı şaşırttı! Tek bir şeye hayat boyu yemin etmiş
Papa Francis, Latin Amerika'nın ilk papası ve papalığa karşı tevazuuyla ve reformist yaklaşımıyla tanınan, dünya çapında hayranlık duyulan ruhani lider olarak öne çıkıyor. Ölümünün ardından kişisel serveti ve maaşı merak edilmişti. İşte Papa Francis’in serveti, maaşı ve en büyük yatırımı…
Papa Francis’in ölümü Katolik dünyasını yasa boğdu. Ölüm nedeni beyin felci ve ardından geri döndürülemez kalp yetmezliği olarak tanımlanan Papa Francis’in serveti ve maaşı merak ediliyordu.
Reformist yaklaşımı öne çıktı
Papa Francis, Latin Amerika'nın ilk papası ve papalığa karşı tevazuuyla ve reformist yaklaşımıyla tanınan, dünya çapında hayranlık duyulan ruhani lider, pazartesi günü 88 yaşında hayata veda etti.
Makamın tuzaklarına temkinli yaklaştı
2013'te seçilen Papa Francis, Roma Katolik Kilisesi'nin 266. lideri ve Amerika'dan gelen ilk kişiydi. Papalık dönemi, makamın geleneksel tuzaklarından birçoğundan uzaklaşmasıyla karakterize edildi.