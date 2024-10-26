Para, ev, araba… Ne istiyorsanız bu tarihlerde isteyin ; Ünlü astrolog sebebini açıkladı
Kasım ayında dua etmek, meditasyon yapmak, yardımda bulunmak gibi kritik işleri yapmanın takvimi açıkladı
Zodyak Kuşağının şekillendirdiği Kasım ayının kritik tarihleri belli oldu. Hangi burçtan olursanız olun bu tarihleri atlamayın. Ev, araba ya da para istiyorsanız dua etmeniz gereken tarih bu haberde.
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Ayrıca saç ektirmek istiyorsanız ya da diş ameliyatı olacaksanız astrologların belirlediği bu tarihlere dikkat etmelisiniz. mynet.com’da yer alan bilgiye göre gün gün dikkat edilecek tarihler şöyle:
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