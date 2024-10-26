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  4. Para, ev, araba… Ne istiyorsanız bu tarihlerde isteyin ; Ünlü astrolog sebebini açıkladı

Para, ev, araba… Ne istiyorsanız bu tarihlerde isteyin ; Ünlü astrolog sebebini açıkladı

Kasım ayında dua etmek, meditasyon yapmak, yardımda bulunmak gibi kritik işleri yapmanın takvimi açıkladı

Para, ev, araba… Ne istiyorsanız bu tarihlerde isteyin ; Ünlü astrolog sebebini açıkladı - Sayfa 1

Zodyak Kuşağının şekillendirdiği Kasım ayının kritik tarihleri belli oldu. Hangi burçtan olursanız olun bu tarihleri atlamayın. Ev, araba ya da para istiyorsanız dua etmeniz gereken tarih bu haberde.

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Para, ev, araba… Ne istiyorsanız bu tarihlerde isteyin ; Ünlü astrolog sebebini açıkladı - Sayfa 2

Ayrıca saç ektirmek istiyorsanız ya da diş ameliyatı olacaksanız astrologların belirlediği bu tarihlere dikkat etmelisiniz. mynet.com’da yer alan bilgiye göre gün gün dikkat edilecek tarihler şöyle:

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Para, ev, araba… Ne istiyorsanız bu tarihlerde isteyin ; Ünlü astrolog sebebini açıkladı - Sayfa 3

Saç Boyama: 6,7,12,13,14,15,21 Kasım

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Para, ev, araba… Ne istiyorsanız bu tarihlerde isteyin ; Ünlü astrolog sebebini açıkladı - Sayfa 4

Yıpranmış Saçlara Bakım: 14,15,16,17,22 Kasım

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