Pastacıların gizlediği sır: Muzların kararmasını bir anda durduran saklama yöntemi
Nereden alırsanız alın muzlarınızın çok çabuk karardığını ve küflendiğini fark etmişseniz siz de aynı hatayı yapıyorsunuz demektir. İşte muzlarınızın kararmasın önleyecek yöntemler
Muz, doğru saklanmaması durumunda çok çabuk bozulan meyvelerden biridir. Manavdan veya pazardan almak bir şey değiştirmez. Eğer doğru koşullarda muhafaza etmezseniz muzun çok çabuk karardığını ve küflendiğini fark etmeniz doğaldır. Oysa pastacıların bu yöntemini kullanarak muzlarınızın küflenmesini bir anda durdurabilirsiniz. İşte muzların kararması ve küflenmesini önleyen teknikler...
Taze meyvelerin ilk günkü formunu muhafaza etmek, sağlıklı beslenme davranışı bakımından mühimdir. Fakat bilhassa muz gibi narin ve bir anda bozulabilen meyvelerin saklanması esnasında farklı problemlerle karşılaşılabilir. Neyse ki muzun kararmasını önlemek için etkili bir mutfak yöntemi bulunuyor.
MUZU BUZDOLABINDAN UZAK TUTUN
Muzun kararmasını önlemek için muhafaza etme tekniği esasında oldukça kolaydır. Muzları buzdolabına koymak yerine, sap kısımlarını streç film ile sarmak, muzun raf ömrünü uzatmasını sağlayacaktır. Streç film, muzun gelişme sürecini yavaşlatarak küflenmesini önler ve ilk günkü formunu korumaya yardımcı olur.