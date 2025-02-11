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Pastacıların gizlediği sır: Muzların kararmasını bir anda durduran saklama yöntemi

Nereden alırsanız alın muzlarınızın çok çabuk karardığını ve küflendiğini fark etmişseniz siz de aynı hatayı yapıyorsunuz demektir. İşte muzlarınızın kararmasın önleyecek yöntemler

Pastacıların gizlediği sır: Muzların kararmasını bir anda durduran saklama yöntemi - Sayfa 1

Muz, doğru saklanmaması durumunda çok çabuk bozulan meyvelerden biridir. Manavdan veya pazardan almak bir şey değiştirmez. Eğer doğru koşullarda muhafaza etmezseniz muzun çok çabuk karardığını ve küflendiğini fark etmeniz doğaldır. Oysa pastacıların bu yöntemini kullanarak muzlarınızın küflenmesini bir anda durdurabilirsiniz. İşte muzların kararması ve küflenmesini önleyen teknikler...

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Pastacıların gizlediği sır: Muzların kararmasını bir anda durduran saklama yöntemi - Sayfa 2

Taze meyvelerin ilk günkü formunu muhafaza etmek, sağlıklı beslenme davranışı bakımından mühimdir. Fakat bilhassa muz gibi narin ve bir anda bozulabilen meyvelerin saklanması esnasında farklı problemlerle karşılaşılabilir. Neyse ki muzun kararmasını önlemek için etkili bir mutfak yöntemi bulunuyor.

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Pastacıların gizlediği sır: Muzların kararmasını bir anda durduran saklama yöntemi - Sayfa 3

MUZU BUZDOLABINDAN UZAK TUTUN

Muzun kararmasını önlemek için muhafaza etme tekniği esasında oldukça kolaydır. Muzları buzdolabına koymak yerine, sap kısımlarını streç film ile sarmak, muzun raf ömrünü uzatmasını sağlayacaktır. Streç film, muzun gelişme sürecini yavaşlatarak küflenmesini önler ve ilk günkü formunu korumaya yardımcı olur.

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Pastacıların gizlediği sır: Muzların kararmasını bir anda durduran saklama yöntemi - Sayfa 4

Aynı zamanda, muzları temastan kaçınacak şekilde birer birer sarmanın da tesirli olduğu pastacılar tarafından söylenmektedir. Bu şekilde sarılan muzların birbirlerine gönderdiği etilen gazı indirilerek, büyüm aşamalarını denetleyebilir ve küflenmeyi engelleyebilirsiniz.

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