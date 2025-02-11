Pastacıların gizlediği sır: Muzların kararmasını bir anda durduran saklama yöntemi

Muz, doğru saklanmaması durumunda çok çabuk bozulan meyvelerden biridir. Manavdan veya pazardan almak bir şey değiştirmez. Eğer doğru koşullarda muhafaza etmezseniz muzun çok çabuk karardığını ve küflendiğini fark etmeniz doğaldır. Oysa pastacıların bu yöntemini kullanarak muzlarınızın küflenmesini bir anda durdurabilirsiniz. İşte muzların kararması ve küflenmesini önleyen teknikler...