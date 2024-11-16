Pastane usulü poğaça pişirme yöntemi ; Süt yerinde bundan 1 su bardağı eklemek yetiyor
Evde poğaça yaparken pastane usulü olması için süt eklememeniz gerekiyor. Süt eklendiğinde poğaça sertleşiyor ve kısa sürede bayatlıyor.
Poğaça Türk mutfağının sevilen kahvaltılıklarının baş tacıdır. Aşçılık sırrı bilinerek hazırlandığında ise çok lezzetli ve güzel oluyor. Tek yapmanız gereken pastane ustalarının uyguladığı bu sırları bilmek.
PASTANECİLERİN TEK SIRRI
Aslında bu sır ise çok basit. Sadece poğaça hazırlarken süt yerine 1 su bardağı yoğurt eklemek. Yoğurt eklendiğinde poğaça hem uzun süre bayatlamıyor hem de çok daha yumuşak oluyor.
DENEYECEKLERE PİŞİRME TÜYOSU: Poğaça pişirmeden önce harç karacağını malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.
PASTANE USULÜ KIYIR KIYIR POĞAÇA
Nefisyemektarifleri.com’da yer alan pastane usulü poğaça için gereken malzemeler şöyle:
- 1 su bardağı ılık su
- 1 su bardağı yoğurt(oda ısısında)
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 paket instant maya
- 2 yumurta(sarılar üzeri için)
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- Aldığı kadar un(200 ml’lik bardakla 5. 5-6 bardak civarı)
Üzeri için:
- Ayırdığınız yumurta sarıları
- Çörek otu
- Susam