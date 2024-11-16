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  4. Pastane usulü poğaça pişirme yöntemi ; Süt yerinde bundan 1 su bardağı eklemek yetiyor

Pastane usulü poğaça pişirme yöntemi ; Süt yerinde bundan 1 su bardağı eklemek yetiyor

Evde poğaça yaparken pastane usulü olması için süt eklememeniz gerekiyor. Süt eklendiğinde poğaça sertleşiyor ve kısa sürede bayatlıyor.

Pastane usulü poğaça pişirme yöntemi ; Süt yerinde bundan 1 su bardağı eklemek yetiyor - Sayfa 1

Poğaça Türk mutfağının sevilen kahvaltılıklarının baş tacıdır. Aşçılık sırrı bilinerek hazırlandığında ise çok lezzetli ve güzel oluyor. Tek yapmanız gereken pastane ustalarının uyguladığı bu sırları bilmek.

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Pastane usulü poğaça pişirme yöntemi ; Süt yerinde bundan 1 su bardağı eklemek yetiyor - Sayfa 2

PASTANECİLERİN TEK SIRRI

Aslında bu sır ise çok basit. Sadece poğaça hazırlarken süt yerine 1 su bardağı yoğurt eklemek. Yoğurt eklendiğinde poğaça hem uzun süre bayatlamıyor hem de çok daha yumuşak oluyor.

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Pastane usulü poğaça pişirme yöntemi ; Süt yerinde bundan 1 su bardağı eklemek yetiyor - Sayfa 3

DENEYECEKLERE PİŞİRME TÜYOSU: Poğaça pişirmeden önce harç karacağını malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

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Pastane usulü poğaça pişirme yöntemi ; Süt yerinde bundan 1 su bardağı eklemek yetiyor - Sayfa 4

PASTANE USULÜ KIYIR KIYIR POĞAÇA

Nefisyemektarifleri.com’da yer alan pastane usulü poğaça için gereken malzemeler şöyle:

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı yoğurt(oda ısısında)
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 paket instant maya
  • 2 yumurta(sarılar üzeri için)
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • Aldığı kadar un(200 ml’lik bardakla 5. 5-6 bardak civarı)

Üzeri için:

  • Ayırdığınız yumurta sarıları
  • Çörek otu
  • Susam
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