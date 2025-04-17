Pastane usulü un kurabiyesi ile çay saatleriniz şenlensin! 20 yıllık ustasından un kurabiyesi tarifi
Evde pastane lezzetini yakalamak isteyenler için müjde! Ağızda dağılan, mis gibi tereyağı kokulu pastane usulü un kurabiyesi tarifini sizler için hazırladık. Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bu kurabiyeler, hem yapımı kolay hem de lezzetiyle büyüleyici. İşte, 20 yıllık ustasından pastane usulü un kurabiyesi tarifi…
PASTANE USÜLÜ UN KURABİYESİ TARİFİ
MALZEMELER
250 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 su bardağı pudra şekeri
3 su bardağı un
Yarım çay kaşığı kabartma tozu (isteğe bağlı)
Üzeri için pudra şekeri (isteğe bağlı)
UN KURABİYESİ NASIL YAPILIR?
Oda sıcaklığındaki tereyağını derin bir kasede pudra şekeri ile birlikte krema kıvamına gelene kadar çırpın. Bu aşama, kurabiyelerinizin ağızda dağılması için oldukça önemli.
Elenmiş unu ve isteğe bağlı olarak kabartma tozunu yavaş yavaş karışıma ekleyin. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Unu azar azar eklemek, hamurun kıvamını kontrol etmenizi sağlar.