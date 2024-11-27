Patates kızartması, köfte ve pişi en sağlıklı nasıl pişirilir? Favori yiyecekler inceleniyor...

Doktora öğrencileri Eylem Odabaş, Nimo Hussein Yussuf ve Fatma Öznur Afacan'ın da yer aldığı proje kapsamında laboratuvar ortamında çalışmalara başlayan Kabak, bu yiyecekler için en uygun yağın hangisi olduğunu, hangi mutfak araçları kullanılarak daha sağlıklı şekilde hazırlanabileceğini tespit edecek.