Patates kızartması, köfte ve pişi en sağlıklı nasıl pişirilir? Favori yiyecekler inceleniyor...
Hitit Üniversitesi'nde başlatılan bir projeyle, patates kızartması, köfte ve pişi gibi çok tüketilen yiyeceklerin en sağlıklı pişirme yöntemleri ve yağ seçenekleri araştırılacak.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Kabak, Türkiye'nin favori yiyecekleri arasında yer alan patates kızartması, köfte ve pişinin en sağlıklı pişirme yöntemlerini belirlemek amacıyla, "Farklı Pişirme Yöntemleri ile Hazırlanan Gıda Ürünlerinde Proses Kontaminantların Oluşumu ve Farklı Yaş Grupları için Risk Değerlendirmesi Projesi"ni hayata geçirdi.
TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile farklı pişirme teknikleri ve farklı yağ çeşitleri kullanılarak hazırlanan patates kızartması, köfte ve pişide oluşabilecek toksik maddeler analiz edilecek.
Doktora öğrencileri Eylem Odabaş, Nimo Hussein Yussuf ve Fatma Öznur Afacan'ın da yer aldığı proje kapsamında laboratuvar ortamında çalışmalara başlayan Kabak, bu yiyecekler için en uygun yağın hangisi olduğunu, hangi mutfak araçları kullanılarak daha sağlıklı şekilde hazırlanabileceğini tespit edecek.