Patates kızartması yağına 1 kaşık eklendiğinde çıtır çıtır oluyor ve asla yağ çekmiyor
Patates kızartmasının çıtır çıtır ve aynı zamanda yağ çekmemesi için öğrenmeniz gereken bir aşçılık sırrı var. Bu bilgiler sayesinde patates kızartması asla yağ çekmiyor ve altın renginde oluyor.
Patates kızartması, günlük yemek alışkanlıklarında en fazla tüketilen atıştırmalıklardan biridir. Kızartması basit gibi görünse de genellikle bir önceki yapılanla aynı standartları taşımaması sorunuyla karşılaşılır.
Evde patates kızartmasını restoranlardaki gibi altın renginde ve çıtır çıtır yapmak mümkün. Üstelik farklı iki yöntem patates kızartmasının yağ çekmemesini sağlarken aynı zamanda lezzetini de artırıyor.
1. SİRKE YÖNTEMİ
Yeniçağ Gazetesi'nde paylaşılan bir içeriğe göre, Kızartma yağına bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyin. Sirke, yağın ısısını düşürerek patateslerin daha yavaş ve çıtır pişmesini sağlar.