Patatesleri bu yöntemle en az 1 yıl bozulmadan saklayabilirsiniz. Uzmanlar püf noktasını açıkladı
Türk mutfağının vazgeçilmezi olan patatesleri, bozulmadan daha uzun süre kullanabilmek için birçok etkili yöntem var. Uzmanlar, basit adımlarla patatesin daha uzun ömürlü nasıl saklanabileceğinin püf noktasını açıkladı.
Türk sofralarının vazgeçilmezi olan patates, her öğünde tüketilebilen, pişirme şekline bağlı olarak zararlı ve faydalı olarak yenilebilen bir sebzedir.
Örneğin uzmanlar genelde kızartılmış patateslerin sağlıksız olduğunu söylerken, haşlanmış patateste ise durum tam tersi.
Öte yandan tüketicilerin gıdaları saklama konusunda bilgi eksikliği de bir hayli fazla. Çoğu meyve ve sebzeyi genelde satın aldıktan kısa süre sonra tüketmek gerekiyor.