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  4. Peynirli poğaçalar haftalarca bayatlamıyor ; Hamura 2 su bardağı eklemelisiniz

Peynirli poğaçalar haftalarca bayatlamıyor ; Hamura 2 su bardağı eklemelisiniz

Peynirli poğaçaların bayatlamasını önleyen süt sayesinde daha lezzetli hamur işleri yapabilirsiniz. Ayrıca poğaçalarınız * puff puff * oluyor.

Peynirli poğaçalar haftalarca bayatlamıyor ; Hamura 2 su bardağı eklemelisiniz - Sayfa 1

Hamur işlerinin bol bol tüketildiği Türk mutfağında peynirli ve kolay kolay bayatlamayan poğaça hazırlayabilirsiniz.

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Peynirli poğaçalar haftalarca bayatlamıyor ; Hamura 2 su bardağı eklemelisiniz - Sayfa 2

Bu poğaçalar fırından çıktıktan sonra üzeri açık bile kalsa normalden daha geç bayatlıyor. Nefisyemektarifleri.com’daki tarife göre gereken malzemeler şunlar:

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Peynirli poğaçalar haftalarca bayatlamıyor ; Hamura 2 su bardağı eklemelisiniz - Sayfa 3
  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 su bardağı ılık süt
  • 2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için)
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 7,5 su bardağı un

İç Harcı İçin:

  • Peynir
  • Maydanoz

Üzeri İçin:

  • Yumurta sarısı
  • Susam
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Peynirli poğaçalar haftalarca bayatlamıyor ; Hamura 2 su bardağı eklemelisiniz - Sayfa 4

Öncelikle ılık süt, şeker ve maya kaba konularak karıştırılır ve üzeri streçlenerek 10 dakika kadar mayanın aktifleşmesi için bekletelim.

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