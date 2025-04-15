Peynirli poğaçalar haftalarca bayatlamıyor ; Hamura 2 su bardağı eklemelisiniz
Peynirli poğaçaların bayatlamasını önleyen süt sayesinde daha lezzetli hamur işleri yapabilirsiniz. Ayrıca poğaçalarınız * puff puff * oluyor.
Hamur işlerinin bol bol tüketildiği Türk mutfağında peynirli ve kolay kolay bayatlamayan poğaça hazırlayabilirsiniz.
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Bu poğaçalar fırından çıktıktan sonra üzeri açık bile kalsa normalden daha geç bayatlıyor. Nefisyemektarifleri.com’daki tarife göre gereken malzemeler şunlar:
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- 1 yemek kaşığı kuru maya
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 2 su bardağı ılık süt
- 2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için)
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 7,5 su bardağı un
İç Harcı İçin:
- Peynir
- Maydanoz
Üzeri İçin:
- Yumurta sarısı
- Susam
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