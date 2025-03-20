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Pilavı sarmalayan lezzet: Perde pilavı

Geleneksel Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden perde pilavı, özel günlerin ve davet sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. İçindeki enfes pilavı saran hamuruyla dikkat çeken perde pilavı hem göze hem damağa hitap eden lezzetlerin başında geliyor. Peki, perde pilavı nasıl yapılır? Perde pilavının püf noktaları nelerdir? İşte, püf noktalarıyla perde pilavı tarifi

Pilavı sarmalayan lezzet: Perde pilavı - Sayfa 1

PERDE PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

PİLAV İÇİN:

2 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı sıcak tavuk suyu veya et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet haşlanmış tavuk göğsü (didilmiş)

Yarım su bardağı kuş üzümü

1/4 su bardağı dolmalık fıstık

Tuz

Karabiber

Tarçın

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Pilavı sarmalayan lezzet: Perde pilavı - Sayfa 2

HAMUR İÇİN:

1 su bardağı un

Yarım su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir tutam tuz

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Pilavı sarmalayan lezzet: Perde pilavı - Sayfa 3

ÜZERİ İÇİN:

Badem

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Pilavı sarmalayan lezzet: Perde pilavı - Sayfa 4

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinçleri sıcak tuzlu suda yarım saat bekletin. Tavuk göğsünü haşlayın ve didikleyin. Kuş üzümlerini sıcak suda bekletin.

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