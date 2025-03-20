Pilavı sarmalayan lezzet: Perde pilavı
Geleneksel Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden perde pilavı, özel günlerin ve davet sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. İçindeki enfes pilavı saran hamuruyla dikkat çeken perde pilavı hem göze hem damağa hitap eden lezzetlerin başında geliyor. Peki, perde pilavı nasıl yapılır? Perde pilavının püf noktaları nelerdir? İşte, püf noktalarıyla perde pilavı tarifi
PERDE PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
PİLAV İÇİN:
2 su bardağı baldo pirinç
3 su bardağı sıcak tavuk suyu veya et suyu
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet haşlanmış tavuk göğsü (didilmiş)
Yarım su bardağı kuş üzümü
1/4 su bardağı dolmalık fıstık
Tuz
Karabiber
Tarçın
1 | 10
HAMUR İÇİN:
1 su bardağı un
Yarım su bardağı yoğurt
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Bir tutam tuz
2 | 10