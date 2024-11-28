Pırasayı kıvamında pişirme tüyosu; Pırsa asla erimiyor ve kıvamında pişiyor
Pırasa pişirirken erimesini ve salyalanmasını önlemek için bilmeniz gereken tüyo
Havaların soğumasıyla ıspanak ve pırasa gibi lezzetli yeşillikler tüketilmeye başlandı. Kalsiyum, magnezyum, A, C ve K vitamini konusunda tam bir dipsiz kuyu olan pırasa yeşil soğanın akrabası olarak biliniyor.
Dilimlendiğinde de aynı soğan gibi kokan pırasalar özellikle çocuklar için çok faydalı. Çiğ ve pişirilerek tüketilen pırasa ülkemizde genellikle havuç ile pişirilerek hazırlanıyor.
Fakat pişirirken pırasaları ziyan etmemek çok önemli. Ayrıca pırasanın salya yapmasını önleyerek pişirmeye de dikkat etmek gerekiyor. İşte adım adım tüm püf noktalarıyla pırasa pişirme tüyosu…