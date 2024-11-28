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Pırasayı kıvamında pişirme tüyosu; Pırsa asla erimiyor ve kıvamında pişiyor

Pırasa pişirirken erimesini ve salyalanmasını önlemek için bilmeniz gereken tüyo

Pırasayı kıvamında pişirme tüyosu; Pırsa asla erimiyor ve kıvamında pişiyor - Sayfa 1

Havaların soğumasıyla ıspanak ve pırasa gibi lezzetli yeşillikler tüketilmeye başlandı. Kalsiyum, magnezyum, A, C ve K vitamini konusunda tam bir dipsiz kuyu olan pırasa yeşil soğanın akrabası olarak biliniyor.

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Pırasayı kıvamında pişirme tüyosu; Pırsa asla erimiyor ve kıvamında pişiyor - Sayfa 2

Dilimlendiğinde de aynı soğan gibi kokan pırasalar özellikle çocuklar için çok faydalı. Çiğ ve pişirilerek tüketilen pırasa ülkemizde genellikle havuç ile pişirilerek hazırlanıyor.

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Pırasayı kıvamında pişirme tüyosu; Pırsa asla erimiyor ve kıvamında pişiyor - Sayfa 3

Fakat pişirirken pırasaları ziyan etmemek çok önemli. Ayrıca pırasanın salya yapmasını önleyerek pişirmeye de dikkat etmek gerekiyor. İşte adım adım tüm püf noktalarıyla pırasa pişirme tüyosu…

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Pırasayı kıvamında pişirme tüyosu; Pırsa asla erimiyor ve kıvamında pişiyor - Sayfa 4

PIRASALAR ASLA ERİMİYOR

Lezzetli ve damak çatlatan pırasa için gereken malzemeler şöyle:

  • 5 adet pırasa
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım kahve fincanı pirinç
  • 2 adet havuç
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım limon suyu
  • 2 adet domates
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • Tuz
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