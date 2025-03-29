Pirinç pilavını cam gibi parlatan aşçılık sırrı– Ayrıca tane tane olmasını da sağlıyor
Pirinç pilavı pişirirken tane tane ve parlak olmasını sağlayan basit püf nokta
Pirinç pilavı Türkiye’de her sofranın vazgeçilmezidir. Kuru fasulye, nohut, kırmızı et, tavuk gibi türlü türlü yemeklerin yanına servis ediliyor.
Hazırlarken de tane tane olması için pilava bazı püf nokta dokunuşları yapmanız gerekiyor. Bu dokunuşun adı ise *küp şeker* dir.
Pirinç pilavını pişirirken tencereye 1 adet küp şeker atmanız hem parlak olmasını hem de tane tane olmasını sağlıyor.