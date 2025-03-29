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  4. Pirinç pilavını cam gibi parlatan aşçılık sırrı– Ayrıca tane tane olmasını da sağlıyor

Pirinç pilavını cam gibi parlatan aşçılık sırrı– Ayrıca tane tane olmasını da sağlıyor

Pirinç pilavı pişirirken tane tane ve parlak olmasını sağlayan basit püf nokta

Pirinç pilavını cam gibi parlatan aşçılık sırrı– Ayrıca tane tane olmasını da sağlıyor - Sayfa 1

Pirinç pilavı Türkiye’de her sofranın vazgeçilmezidir. Kuru fasulye, nohut, kırmızı et, tavuk gibi türlü türlü yemeklerin yanına servis ediliyor.

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Pirinç pilavını cam gibi parlatan aşçılık sırrı– Ayrıca tane tane olmasını da sağlıyor - Sayfa 2

Hazırlarken de tane tane olması için pilava bazı püf nokta dokunuşları yapmanız gerekiyor. Bu dokunuşun adı ise *küp şeker* dir.

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Pirinç pilavını cam gibi parlatan aşçılık sırrı– Ayrıca tane tane olmasını da sağlıyor - Sayfa 3

Pirinç pilavını pişirirken tencereye 1 adet küp şeker atmanız hem parlak olmasını hem de tane tane olmasını sağlıyor.

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Pirinç pilavını cam gibi parlatan aşçılık sırrı– Ayrıca tane tane olmasını da sağlıyor - Sayfa 4

TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

haber7.com’daki pirinç pilavı tarifine göre gereken malzemeler şunlar:

  • 2 su bardağı pirinç,
  • 3 su bardağı kaynar su,
  • 2 çorba kaşığı tereyağı,
  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı,
  • 1 çay bardağı tel şehriye,
  • 2-3 damla limon suyu,
  • Tuz
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