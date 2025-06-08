Pirinçleriniz 10 saniyelik yöntemle tane tane! Asla birbirine yapışmıyor ve çok lezzetli oluyor
Sıkça tüketilen pirinçleri pişirme yöntemini değiştirerek çok daha lezzetli hale getirebilirsiniz. 10 saniyelik bir yöntem ile hem kabarık oluyor hem daha güzel pişiyor.
Pirinç, sofraların olmazsa olmaz yemeklerinden biri. Ana yemeğin yanında yapılan, karbonhidrat deposu ve aynı zamanda lezzetli.
Ancak pirinç pilavını yaparken birçok yöntem var. Eğer ayarını tutturursanız tadından yenmez. Ayarını tutturamazsınız ise lapa, lezzeti olmayan bir pilavla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Yurt dışında aşçılık yapan Leah Colins, pirinç pilavının nasıl daha iyi yapılabileceğinin püf noktasını açıkladı. Bilinen yöntemlerin aksine 10 saniyelik basit bir hile ile daha kabarık ve lezzetli pirinç pilavı yapabilirsiniz.