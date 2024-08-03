Poğaçanız fırından çıkar çıkmaz sönüyor mu? İşte kabarması durmayan poğaça yapmanın 3 yolu
Poğaçanız fırından çıkar çıkmaz sönük mu oluyor? Öyleyse endişelenmenize hiç gerek yok çünkü şimdi sizlere kabarması durmayan poğaça yapmanın birkaç farklı yöntemini açıklayacağız
Poğaça, kahvaltıda veya akşam çayın yanında sıklıkla tüketilen ve en sevilen hamur işlerinin başında gelir. Ancak ister mayalı poğaça, ister mayasız poğaça olsun kabaran ve lezzetli poğaçalar yapabilmek önemlidir. Ev hanımlarını özellikle poğaçanın fırından çıkar çıkmaz sönmesi zorlar. Ancak size yardımcı olacak ipuçları aşağıda yer alıyor. İşte ev hanımlarının işini kolaylaştıracak ve kabarması durmayacak poğaçalar için bilmeniz gerekenler
İlk olarak pişmiş poğaçanın sönmemesi ve aynı lezzetini uzun süre koruması için en iyi şekilde saklanması gerekir. Özellikle poğaçalar doğru şekilde soğutulmalıdır. Oda sıcaklığında bekletilen poğaçalar az bir zaman içerisinde küflenme ve bayatlama problemleriyle karşı karşıya kalabilir. Bu sebeple, poğaçaların oda sıcaklığında en fazla 24 saat bekletilmesi önerilmektedir.
Eğer pişmiş poğaçaları daha uzun süre saklamak istiyorsanız, buzdolabında saklama yöntemini tercih edebilirsiniz. Poğaçaları hava almayan bir kap içerisinde buzdolabında saklayarak, tazeliğini daha uzun süre koruyabilirsiniz. Ancak buzdolabında saklanan poğaçaların mikrodalga veya fırında tekrar ısıtılarak tüketilmesi önerilir, böylece tazeliği ve lezzeti korunmuş olur.
ÜSTÜNÜ ÖRTMEYİ İHMAL ETMEYİN
Poğaçalar fırından çıktıktan sonra, yumuşak kalmalarını sağlamak için üstleri temiz bir bezle örtülür. Bu sayede içlerindeki buhar korunur ve poğaçalar kuruyup sertleşmez.