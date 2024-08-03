Poğaçanız fırından çıkar çıkmaz sönüyor mu? İşte kabarması durmayan poğaça yapmanın 3 yolu

Poğaça, kahvaltıda veya akşam çayın yanında sıklıkla tüketilen ve en sevilen hamur işlerinin başında gelir. Ancak ister mayalı poğaça, ister mayasız poğaça olsun kabaran ve lezzetli poğaçalar yapabilmek önemlidir. Ev hanımlarını özellikle poğaçanın fırından çıkar çıkmaz sönmesi zorlar. Ancak size yardımcı olacak ipuçları aşağıda yer alıyor. İşte ev hanımlarının işini kolaylaştıracak ve kabarması durmayacak poğaçalar için bilmeniz gerekenler