Pratik muz rulo pasta tarifi ; Asla kırılmıyor ve pastanedekiler gibi yumuşak oluyor
Pastanedekilerden bile daha lezzetli muzlu rulo pasta hazırlamak için bilmeniz gereken pratik bir tüyo var. Bu tüyo sayesinde rulo yaptığınız sırada çatlama ve kırılma asla olmayacak.
Tatlı konusunda Türk mutfağı adeta rakipsiz. Oldukça lezzetli ve nefis tatlıların yer aldığı Türk mutfağında hazırlanan sütlü, şerbetli tatlılar çok ilgi görüyor.
Şimdilerde ise tam mevsimi olduğu için muzlu rulo pasta çok popüler. Pastanelerde dünya paraya satılan bu lezzetli pastayı evde de hazırlayabilirsiniz.
Üstelik sanıldığı kadar zahmetli değil. Buzdolabındaki bekleme süresini saymazsanız 30 dakikada hazır olabilecek bir tatlı. Toplamda 20 dakika hazırlık 15 dakika da pişirim süresi oluyor.
MUZLU RULO PASTANIN LEZZETİNİ ARTIRACAK TÜYO
LEZZET TÜYOSU: Eğer türlü türlü emeklerle hazırladığınız pastanın çok daha lezzetli olmasını istiyorsanız kesinlikle buzdolabında 1 gece bekletin. Bu sürede kek kremasını daha iyi emecek ve tıpkı uzun süre bekletilen sultan sarması ile bisküvili kek gibi daha lezzetli olacak.