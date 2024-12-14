Pratik muz rulo pasta tarifi ; Asla kırılmıyor ve pastanedekiler gibi yumuşak oluyor

MUZLU RULO PASTANIN LEZZETİNİ ARTIRACAK TÜYO

LEZZET TÜYOSU: Eğer türlü türlü emeklerle hazırladığınız pastanın çok daha lezzetli olmasını istiyorsanız kesinlikle buzdolabında 1 gece bekletin. Bu sürede kek kremasını daha iyi emecek ve tıpkı uzun süre bekletilen sultan sarması ile bisküvili kek gibi daha lezzetli olacak.