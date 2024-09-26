Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan İzmir uyarısı: "Sessiz afet geliyor, bu önlem alınmalı"
İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) düzenlediği 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılarak ‘İklim, Tarım, Afetler ve Teknoloji’ başlıklı ilk ders konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, son yıllarda sıklığı artan sıcak hava dalgası ve İzmir’de alınması gereken önlemlerle ilgili uyardı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi, yaklaşık 12 bin öğrencisiyle 2024-2025 Akademik Yılı’na ‘merhaba’ dedi. İEÜ Konferans Salonu’nda yapılan açılış törenine; İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İEÜ Önceki Dönem Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, törene onur konuğu olarak katılarak ilk ders konuşmasında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.
Rektör Abacıoğlu, tören sonunda Prof. Dr. Kadıoğlu’na teşekkür ederek plaket takdim etti. Kadıoğlu, İzmir için önemli uyarılarda bulundu.
Sıcak hava dalgası ve kuraklığın gelecek yıllarda da etkisini sürdüreceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kadıoğlu, tedbir alınması noktasında uyarılarda ve önerilerde bulundu.