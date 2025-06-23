Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu ciddi bir durum" diyerek 5 gün için uyardı: Dışarı çıkmayın

İLLERE GÖRE BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR ŞÖYLE

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bazı illerde sıcaklık değerleri şu seviyelere ulaşacak:

Ankara: 34°C

İstanbul: 35°C

İzmir: 39°C

Konya: 33°C

Edirne: 39°C

Bursa: 39°C