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  4. Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu ciddi bir durum" diyerek 5 gün için uyardı: Dışarı çıkmayın

Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu ciddi bir durum" diyerek 5 gün için uyardı: Dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve iklim bilimci Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta Türkiye'yi etkisi altına alacak tehlikeli sıcak hava dalgası konusunda acil uyarı yaptı.

Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu ciddi bir durum" diyerek 5 gün için uyardı: Dışarı çıkmayın - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin büyük kesiminde etkili olacak şiddetli sıcak hava dalgası için resmi uyarı yayımladı. 

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Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu ciddi bir durum" diyerek 5 gün için uyardı: Dışarı çıkmayın - Sayfa 2

 Buna göre, 24 Haziran Salı günü başlayacak sıcaklık artışı özellikle batı illerinde etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu ciddi bir durum" diyerek 5 gün için uyardı: Dışarı çıkmayın - Sayfa 3

İLLERE GÖRE BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR ŞÖYLE

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bazı illerde sıcaklık değerleri şu seviyelere ulaşacak:

Ankara: 34°C

İstanbul: 35°C

İzmir: 39°C

Konya: 33°C

Edirne: 39°C

Bursa: 39°C

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Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu ciddi bir durum" diyerek 5 gün için uyardı: Dışarı çıkmayın - Sayfa 4

Aydın: 44°C

Muğla: 40°C

Antalya: 38°C

Adana: 38°C

Diyarbakır: 41°C

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