Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu ciddi bir durum" diyerek 5 gün için uyardı: Dışarı çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve iklim bilimci Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta Türkiye'yi etkisi altına alacak tehlikeli sıcak hava dalgası konusunda acil uyarı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin büyük kesiminde etkili olacak şiddetli sıcak hava dalgası için resmi uyarı yayımladı.
Buna göre, 24 Haziran Salı günü başlayacak sıcaklık artışı özellikle batı illerinde etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR ŞÖYLE
Meteoroloji’nin tahminlerine göre bazı illerde sıcaklık değerleri şu seviyelere ulaşacak:
Ankara: 34°C
İstanbul: 35°C
İzmir: 39°C
Konya: 33°C
Edirne: 39°C
Bursa: 39°C