Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Aşırı sıcak hava dalgası geliyor!
Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek aşırı sıcak hava uyarısında bulundu.
Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporuna göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.
Yapılan günlük tahminde "Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
Sarı kodlu uyarı verilen iller ise sırasıyla Ağrı, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan oldu.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşırı sıcak havaya karşı uyardı. Şen, sıcakların pazartesi gününden itibaren etkili olacağını ve 5-6 gün süreceğini söyledi.