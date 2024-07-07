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  4. Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Aşırı sıcak hava dalgası geliyor!

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Aşırı sıcak hava dalgası geliyor!

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek aşırı sıcak hava uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! - Sayfa 1

Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporuna göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

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Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! - Sayfa 2

Yapılan günlük tahminde "Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! - Sayfa 3

Sarı kodlu uyarı verilen iller ise sırasıyla Ağrı, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan oldu.

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Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Aşırı sıcak hava dalgası geliyor! - Sayfa 4

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşırı sıcak havaya karşı uyardı. Şen, sıcakların pazartesi gününden itibaren etkili olacağını ve 5-6 gün süreceğini söyledi.

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