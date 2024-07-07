Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Aşırı sıcak hava dalgası geliyor!

Yapılan günlük tahminde "Yağışların; Ordu, Giresun, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.